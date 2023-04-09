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Россия "прикрывает" артиллерией снижение своих наступательных возможностей – ISW

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 9 апреля 2023, 03:58
Россия прикрывает артиллерией снижение своих наступательных возможностей – ISW
российские военные, фото: Getty Images

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские войска используют артиллерию для компенсации своих сниженных наступательных возможностей.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что украинские и российские источники 8 апреля обсудили снижение темпов российских наступательных операций вдоль всей линии фронта, подтвердив оценку ISW, что общее российское наступление приближается к кульминации.

Согласно собранным и проанализированным данным они указывают на то, что динамика использования боевой артиллерии в Украине отражает тот факт, что российские войска используют артиллерию для компенсации своих сниженных наступательных возможностей.

А также добавляют, что украинские войска более точны в выборе целей, но, вероятно, тоже получают выгоду от того, что находятся в обороне в большинстве районов, ведь наступательные операции, как правило, вызывают повышенные потребности в артиллерийских средствах.

В отчете института указывают и на то, что Кремль, вероятно, ужесточает юридические наказания за преступления, связанные с терроризмом, в рамках более широких усилий по поощрению и созданию правовых условий для усиления внутренних репрессий.

Следовательно, российские власти, вероятно, планируют и в дальнейшем расширять перечень организаций, которые они считают террористическими и экстремистскими.

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Кроме того, отмечают специалисты, Министерство обороны России может готовить условия для нападения под чужим флагом в Сумской области.

"Непонятно, какого общего эффекта Кремль намерен достичь с помощью все более странных и неэффективных российских информационных операций, в которых утверждается об украинских атаках под чужими флагами", –  говорится в отчете.

Основные выводы ISW за 8 апреля:

  • Украинские и российские источники сообщили о снижении темпов российских наступательных операций вдоль всей линии фронта 8 апреля, что подтверждает оценку ISW о том, что общее российское наступление приближается к кульминации.
  • Динамика применения боевой артиллерии в Украине отражает тот факт, что российские войска используют артиллерию, чтобы компенсировать свои ухудшившиеся наступательные возможности.
  • Российская ракетная кампания, направленная на разрушение энергетической инфраструктуры Украины, окончательно провалилась, и Россия, похоже, отказалась от этих усилий.
  • Кремль, вероятно, ужесточает юридические наказания за преступления, связанные с терроризмом... для усиления внутренних репрессий.
  • МО России может создавать условия для атаки под фальшивым флагом в Сумской области.
  • Российские войска провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная.
  • Российские войска продолжают добиваться успехов вокруг Бахмута, а напряженность между группой "Вагнера" и регулярными российскими войсками относительно ответственности за тактические успехи в Бахмуте, похоже, усиливается.
  • Российские источники продолжали спекулировать на тему запланированного украинского контрнаступления на юге Украины, в частности, выдвигая гипотезы о возможности высадки украинского десанта через Каховское водохранилище.
  • Украинские чиновники сообщили, что 31 ребенок вернулся в Украину после депортации в Россию, поскольку российские чиновники продолжают обсуждать вопрос усыновления украинских детей в российские семьи.

Темы: войнаРосcия
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