Россия "прикрывает" артиллерией снижение своих наступательных возможностей – ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские войска используют артиллерию для компенсации своих сниженных наступательных возможностей.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что украинские и российские источники 8 апреля обсудили снижение темпов российских наступательных операций вдоль всей линии фронта, подтвердив оценку ISW, что общее российское наступление приближается к кульминации.

Согласно собранным и проанализированным данным они указывают на то, что динамика использования боевой артиллерии в Украине отражает тот факт, что российские войска используют артиллерию для компенсации своих сниженных наступательных возможностей.

А также добавляют, что украинские войска более точны в выборе целей, но, вероятно, тоже получают выгоду от того, что находятся в обороне в большинстве районов, ведь наступательные операции, как правило, вызывают повышенные потребности в артиллерийских средствах.

В отчете института указывают и на то, что Кремль, вероятно, ужесточает юридические наказания за преступления, связанные с терроризмом, в рамках более широких усилий по поощрению и созданию правовых условий для усиления внутренних репрессий.

Следовательно, российские власти, вероятно, планируют и в дальнейшем расширять перечень организаций, которые они считают террористическими и экстремистскими.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, отмечают специалисты, Министерство обороны России может готовить условия для нападения под чужим флагом в Сумской области.

"Непонятно, какого общего эффекта Кремль намерен достичь с помощью все более странных и неэффективных российских информационных операций, в которых утверждается об украинских атаках под чужими флагами", – говорится в отчете.

Основные выводы ISW за 8 апреля: