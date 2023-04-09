Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ночная вражеская атака Запорожья: известно о двух погибших

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 9 апреля 2023, 07:58
Ночная вражеская атака Запорожья: известно о двух погибших
фото: Запорожская ОВА

В Запорожье во время ночных обстрелов россияне разрушили дом и убили двух человек.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, глава военной администрации Запорожской области Юрий Малашко

Прямая речь Куртева: "Ночью две рашистские ракеты попали в один из частных секторов города. Твари разрушили один дом.

Еще в десятках соседних домов повреждены окна и кровли.

На данный момент известно, что, к большому сожалению, погибло два человека - мужчина и ребенок 2012 года рождения, который ушел из жизни в карете скорой помощи.

Разбор завалов продолжается - по предварительной информации, в доме проживало три человека".

Детали: Куртев сообщил, что одна женщина госпитализирована в больницу. Кроме того, еще одному человеку домедицинская помощь оказана на месте.

ВИДЕО ДНЯ

"Сейчас улица отключена от газа и электричества. На месте работают все соответствующие службы. Есть два коммунальных автобуса, в которых люди могут согреться и выпить горячие напитки", - отметил секретарь Запорожского горсовета.

Темы: Запорожьеобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Жену Медведчука объявили в розыск

Правительство согласовало назначение руководителей Луганской и Сумской ОВА

Кабмин уволил главу БЭБ Мельника: кто возглавит ведомство

Утечка документов Пентагона: за атакой на самолет РФ А-50 в Беларуси стоят агенты СБУ, нарушившие приказ

СМИ: США могут наказать Венгрию санкциями против "влиятельных лиц"

Данилов: Решение о контрнаступлении Украина примет в последний момент

Все новости...
Запорожье
В октябре украинская армия предприняла неудачную попытку вернуть Запорожскую АЭС – Times
После обстрела россиян в Запорожье деформированные двери заблокировали в доме женщину с ребенком
Россияне ночью атаковали Запорожье, Краматорск и Харьков – ОВА
Последние новости
01:44
США очень серьезно относятся к утечке секретных документов – Остин
00:59
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 90 "прилетов"
00:29
РФ испытала межконтинентальную баллистическую ракету: ее боевая часть поразила цель в Казахстане
23:53
В России держат в изоляторе украинку, которая отказалась от паспорта РФ
23:33
В Киеве расцвели сакуры и магнолии: адреса локаций
23:17
В Латвии начались суды над журналистами российских агентств, все они отрицают вину
23:03
Прокурор по делу Трампа судится с конгрессменом из-за вмешательства в расследование
22:50
Зеленский: Сейчас тише, но пассивно надеяться на победу – глупо
22:23
В ЕС все более благосклонны к идее Макрона о "стратегической автономии" от США - Мишель
22:07
Расследование утечки секретных документов в США может длиться месяцы – СМИ
Все новости...
Реклама: