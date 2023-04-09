Ночная вражеская атака Запорожья: известно о двух погибших

В Запорожье во время ночных обстрелов россияне разрушили дом и убили двух человек.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, глава военной администрации Запорожской области Юрий Малашко

Прямая речь Куртева: "Ночью две рашистские ракеты попали в один из частных секторов города. Твари разрушили один дом.

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Еще в десятках соседних домов повреждены окна и кровли.

На данный момент известно, что, к большому сожалению, погибло два человека - мужчина и ребенок 2012 года рождения, который ушел из жизни в карете скорой помощи.

Разбор завалов продолжается - по предварительной информации, в доме проживало три человека".

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Детали: Куртев сообщил, что одна женщина госпитализирована в больницу. Кроме того, еще одному человеку домедицинская помощь оказана на месте.

"Сейчас улица отключена от газа и электричества. На месте работают все соответствующие службы. Есть два коммунальных автобуса, в которых люди могут согреться и выпить горячие напитки", - отметил секретарь Запорожского горсовета.