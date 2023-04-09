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Артиллеристы уничтожили пункт боеснабжения россиян на островах на Юге

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 апреля 2023, 10:57
Артиллеристы уничтожили пункт боеснабжения россиян на островах на Юге
цезари, фото иллюстративное главнокомандующего ссср

Украинские-артиллерийские подразделения уничтожили полевой пункт боеснабжения на островах, сообщает оперативное командование "Юг".

Источник: ОК Юг

Детали: Кроме полевого пункта, уничтожили еще наблюдательный пост оккупантов на левом берегу.

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Общие подтвержденные потери врага составляют 12 воинов, 7 единиц вооружения и техники, среди которых 2 самоходные артустановки, 2 станции радиоэлектронной борьбы, беспилотный разведчик "Supercam" и 2 автомобиля.

Темы: война
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