Россияне обстреляли из артиллерии, минометов и авиации восемь украинских областей

Российские оккупанты в течение суток 8 апреля обстреляли восемь областей Украины, в результате чего есть погибшие гражданские.

Источник: ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: за минувшие сутки - 3 обстрела, Новгород-Северский район, из минометов (до 20 взрывов) и вероятно запуск ракеты с самолета. Без жертв и пострадавших. Разрушений нет.

Сумщина: утром с территории РФ осуществлено 3 артиллерийских обстрела Середино-Будской громады. Зафиксировано 5 прилетов. По предварительным данным, - без разрушений и пострадавших. вчера в течение дня россияне совершили 7 обстрелов пограничных общин - Белопольской, Хотинской, Великописаревской, Миропольской. Зафиксировано 79 прилетов. К счастью, во всех случаях без последствий.

Запорожская: трое жителей области погибли, еще 5 получили ранения в результате вражеских атак за минувшие сутки. Запорожье, Орехов, Гуляйполе и еще 15 населенных пунктов стали целями для российских снарядов: один ракетный обстрел, четыре авиационные, пять атак БПЛА и 46 артобстрелов совершил враг. За сутки разрушены или повреждены несколько десятков объектов: квартир, домов, хозяйственных сооружений. Специалисты фиксируют разрушения Ночью враг атаковал областной центр, попал в частный дом. Погиб отец и ребенок, мать удалось извлечь из-под завалов.

Днепропетровщина: вчера враг обстреливал Никопольский район, бил из тяжелой артиллерии и БПЛА. Под прицелом оказались Марганецкая и Мировская громады. Там снаряды повредили газопровод и забор. Последствия атак еще уточняют спасатели. Без пострадавших.

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Харьковщина: на Слобожанском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Гранов, Ольховка, Терновая, Старица, Волчанск, Караичное и Чугуновка. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Колодязное, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Крохмальное, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое. Вчера утром враг нанес ракетный удар (предварительно, ракета Х-59) по территории рядом с водохранилищем в Харьковском районе, повреждены здания в пгт. Малая Даниловка.

Вчера враг нанес ракетный удар по пгт Великий Бурлук Купянского района. Ракета, предварительно С-300, попала в землю на открытой территории. Частично повреждены 3 жилых дома и 3 хозяйственных постройки. В результате обстрелов пгт Двуречная Купянского района погибли 2 гражданских мужчин - 65 и 34 лет. Во время обстрела с. Подолы Купянского района повреждено частное домовладение, ранения получила 65-летняя женщина. Также в с. Подолы обстрелом поврежден электротрансформатор. В г. Изюм на территории центрального кладбища 53-летняя женщина наступила на противопехотную мину типа "Лепесток". Госпитализирована с минно-взрывной травмой. В пгт Слобожанское Чугуевского района мужчина нашел подозрительный предмет и начал разбирать его, в результате чего он взорвался. Госпитализирован с взрывным ранением.

Луганщина: на Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия южнее Кузьминого, что в Кременской громаде. Артиллерийским обстрелам от россиян подверглись Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка.

Донецкая область: за прошедшие сутки враг совершил авиаудар "НКРС", применял артиллерию и миномет. Обстреляны: Бахмут, Константиновка, Курахово, Торецк, пгт Великая Новоселка, пгт Очеретино, с.Времовка, с.Дружба Во всех населенных пунктах разрушениям подверглись жилые сектора. В Донецкой области за сутки: двое раненых.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 71 обстрел, выпустив 495 снарядов из различного вида вооружения и авиации. Херсон враг обстрелял 6 раз (23 снаряда). По информации Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный и полицейский режим на временно занятой территории Херсонской области. В частности, в Горностаевском районе продолжаются рейдовые мероприятия по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также "запрещенного" контента. Во время таких проверок оккупанты фиксируют персональные данные местных жителей, выборочно обыскивают их дома. На деоккупированной территории области продолжаются работы по восстановлению и реконструкции.