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В последнее время на Запорожье уничтожено 15 расположений россиян - Федоров

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 апреля 2023, 12:22
В последнее время на Запорожье уничтожено 15 расположений россиян - Федоров
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Мэр Мелитополя Иван Федоров насчитал за две недели 15 уничтоженных расположений россиян на оккупированных территориях Запорожской области.

Источник: Федоров в эфире телемарафона

Детали: В области за две недели уничтожено более 15 расположений оккупантов:
Из них 7 непосредственно в Мелитополе.

По словам Федорова, дважды "что-то случалось" на аэродроме и трижды на локомотивном депо.

Другие в Федоровке, Веселом, вблизи Токмака, Верхнего Токмака, Мирного, Молочанска.

Напомним: 2 апреля в оккупированном Россией Мелитополе в Запорожье раздавались взрывы на территории локомотивного депо.

Темы: МелитопольвойнаоккупацияРосcия
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