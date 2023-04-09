В последнее время на Запорожье уничтожено 15 расположений россиян - Федоров
Воскресенье, 9 апреля 2023, 12:22
Мэр Мелитополя Иван Федоров насчитал за две недели 15 уничтоженных расположений россиян на оккупированных территориях Запорожской области.
Источник: Федоров в эфире телемарафона
Детали: В области за две недели уничтожено более 15 расположений оккупантов:
Из них 7 непосредственно в Мелитополе.
Реклама:
По словам Федорова, дважды "что-то случалось" на аэродроме и трижды на локомотивном депо.
Другие в Федоровке, Веселом, вблизи Токмака, Верхнего Токмака, Мирного, Молочанска.
Напомним: 2 апреля в оккупированном Россией Мелитополе в Запорожье раздавались взрывы на территории локомотивного депо.
ВИДЕО ДНЯ