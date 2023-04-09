В последнее время на Запорожье уничтожено 15 расположений россиян - Федоров

Мэр Мелитополя Иван Федоров насчитал за две недели 15 уничтоженных расположений россиян на оккупированных территориях Запорожской области.

Источник: Федоров в эфире телемарафона

Детали: В области за две недели уничтожено более 15 расположений оккупантов:

Из них 7 непосредственно в Мелитополе.

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По словам Федорова, дважды "что-то случалось" на аэродроме и трижды на локомотивном депо.

Другие в Федоровке, Веселом, вблизи Токмака, Верхнего Токмака, Мирного, Молочанска.

Напомним: 2 апреля в оккупированном Россией Мелитополе в Запорожье раздавались взрывы на территории локомотивного депо.