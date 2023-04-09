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Силы обороны уничтожили редкую вражескую радиолокационную станцию "Репьяшок"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 апреля 2023, 17:20
Силы обороны уничтожили редкую вражескую радиолокационную станцию Репьяшок
уничтожение станции "Репьяшок", скриншот видео

Украинские защитники уничтожили редкую российскую радиолокационную станцию обнаружения беспилотников "Репьяшок".

Источник: оперативное командование "Север"

Дословно: "Разведчики 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского обнаружили вражеский РЛС "Репьяшок" и предоставили координаты соседям из 45 отдельной артиллерийской бригады. Точный выстрел М777 – и цель уничтожена!

РЛС "Репьяшок" – современная российская радиолокационная станция обнаружения беспилотников. На вооружении у оккупантов – с 2022 года. По данным на январь-2023, россияне произвели всего 11 таких станций".

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Темы: Вооруженные силывойна
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