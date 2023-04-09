Защитники отразили более 40 атак, 20 из них на Бахмутском направлении – сводка Генштаба

В течение текущих суток Силы обороны отразили более 40 вражеских атак, из которых 20 – на Бахмутском направлении.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение текущих суток противник совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, нанес 23 авиационных и 4 ракетных удара. 2 российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья, есть погибшие и раненые среди гражданских лиц, разрушены и повреждены жилые здания. Также 2 ракеты с ЗРК С-300 российские оккупанты выпустили по объекту гражданской инфраструктуры Константиновки, что в Донецкой области.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток было отражено более 40 вражеских атак.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

В течение суток оккупанты обстреляли населенные пункты Ясная Поляна Черниговской области; Волфино, Запселье и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Малая Даниловка, Гатище, Устиновка, Меловое, Великий Бурлук и Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и Западное Харьковской области.

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На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Колодязи, Торское, Северск, Спирное и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромового. Подразделения сил обороны отбили около 20 вражеских атак на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Марково, Бахмут, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Бердичев, Авдеевки, Северного и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где было отражено более 10 вражеских атак. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Великая Новоселка, Пречистовка и Золотая Нива в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонительные рубежи и позиции. Обстрелял, в частности, Времовку, Новополь Донецкой области; Затишье, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье Запорожской области; Веселое, Бургунку, Ивановку, Антоновку, Днепровское Херсонской области, а также Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 5 станций радиоэлектронной борьбы врага.