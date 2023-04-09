На Луганщине оккупанты вывозят и не возвращают проукраинских жителей – Генштаб

В оккупированном Старобельске Луганской области российские войска вывозят в неизвестном направлении людей, которых подозревают в поддержке Украины.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Не прекращаются случаи насильственного похищения гражданского населения российскими захватчиками на временно занятых территориях Украины.

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В частности, в Старобельске Луганской области российские оккупационные войска организовывают обыски мест проживания граждан, которых подозревают в поддержке Украины и вывозят людей в неизвестном направлении, без возврата".