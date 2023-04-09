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В районе Марьинки и Авдеевки россияне ежедневно теряют около двух рот – Силы обороны

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 апреля 2023, 20:12
В районе Марьинки и Авдеевки россияне ежедневно теряют около двух рот – Силы обороны
ситуация в Донецкой области по состоянию на 9 апреля, скриншот deepstatemap

В районе Марьинки и Авдеевки россияне несут колоссальные потери, ежедневно теряя около двух рот личного состава.

Источник: спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона

Прямая речь: "В районе Марьинки и Авдеевки продолжаются позиционные бои, [россияне] имеют переменный успех, но все наши позиции, которые враг занимает, отвоевываются и возвращаются обратно.

[Противник] несет колоссальные потери, каждый день враг теряет около двух рот личного состава, но не оставляет надежды".

Детали: По словам Дмитрашковского, пленные рассказывают, что в бой их отправляют "недостаточно трезвые командиры, без всякой подготовки, просто поднимают среди ночи личный состав, под дулами автоматов, пистолетов отправляют их штурмовать позиции".

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Темы: Донецкая областьвойна
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