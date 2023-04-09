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В Каменце-Подольском возле собора произошли столкновения, сторонники ПЦУ ставят палатки

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 апреля 2023, 22:13
В Каменце-Подольском возле собора произошли столкновения, сторонники ПЦУ ставят палатки
люди возле собора Александра Невского в Каменце-Подольском, фото: "Код Каменца"

В Каменце-Подольском Хмельницкой области возле собора Александра Невского произошли столкновения, сторонники ПЦУ начали разворачивать палатки.

Источник: Суспільне Хмельницький, местное издание "Всім" со ссылкой на "Код Каменца", УПЦ МП

 

Детали: Участники собрания, которые проголосовали 8 апреля за переход храма из УПЦ МП к ПЦУ начали разворачивать палатки, рассказала "Суспільному Хмельницький" одна из организаторов акции Алла Чепелюк.

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По ее словам, главными требованиями являются допуск ревизионной комиссии в храм, чтобы провести инвентаризацию и ключи от собора.

"Мы требуем, чтобы священники МП пропустили ревизионную комиссию в собор. Сейчас нас туда не пускают, хотя есть решение общины о переходе в ПЦУ. Палатки мы ставим, потому что наша акция является бессрочной. Здесь ночью будут оставаться люди на дежурстве", - сказала Чепелюк.

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По состоянию на 19:30 возле собора собралось более 1000 человек, которые за переход церкви в ПЦУ. Более 500 верующих, которые поддерживают МП окружили храм и не пускают их, добавила Чепелюк.

 

Вместе с тем, издание Хмельницкого "Всім" со ссылкой на "Код Каменца" сообщает, что возле собора произошли столкновения.

Прихожане УПЦ МП стали кольцом вокруг собора, чтобы не пустить никого внутрь. Около 18.00 противостояние переросло в столкновения между активистами и верующими. Их пыталась разнять полиция.

 

В то же время, в УПЦ МП заявили о попытке силового захвата кафедрального собора святого Александра Невского в Каменце-Подольском.

"По сообщению очевидцев с места происшествия, полиция не реагирует на вызовы. Верующим Украинской православной церкви, которые защищают свой храм, пытаются вручить повестки", - утверждают представители церкви.

Темы: ХмельнитчинаУПЦ МППравославная Церковь Украины
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