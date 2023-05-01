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В Украине объявлялась масштабная воздушная тревога

Ольга ГлущенкоПонедельник, 1 мая 2023, 06:32
В Украине объявлялась масштабная воздушная тревога
скриншот карты тревог

Воздушную тревогу объявили ночью в понедельник, 1 мая, в Киеве и всех областях Украины, в 6:32 начались отбои воздушных тревог.

Источник: карта воздушных тревог, Киевская ОВА, начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец

Детали: Воздушная тревога начала распространяться после 3 часов ночи из Харьковской и южных областей.

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен.

Обновлено в 04:13: Воздушную тревогу объявили и в западных областях, она охватила всю Украину.

Обновлено в 4.35: Жителей Киевской области предупредили об угрозе ракетного удара.

Табурец сообщил о повышенной опасности в Черкасской области.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено в 6:32: В Украине начали объявлять отбои воздушной тревоги.

 
скриншот

Темы: воздушная тревога
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