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Над Киевом ПВО уничтожила все вражеские ракеты и дроны – глава КГВА

Ольга ГлущенкоПонедельник, 1 мая 2023, 06:47
Над Киевом ПВО уничтожила все вражеские ракеты и дроны – глава КГВА
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА DEFENCE UA

По предварительным данным, над Киевом в ночь на 1 мая уничтожены все вражеские ракеты и БПЛА.

Источник: начальник КМВА Сергей Попко

Прямая речь: "Этой ночью враг совершил очередную массированную воздушную атаку Украины. Вторую подряд за последние 3 дня. По предварительной информации обстрел ракетами был осуществлен из самолетов стратегической авиации (типа Ту95мс).

В столице тревога продолжалась около 3-х часов.

Рашисты в очередной раз атаковали комплексно - одновременно крылатыми ракетами и дронами.

По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены! Данные уточняются".

Детали: Также Попко добавил, что по оперативным сводкам, в настоящее время жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано.

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Информация проверяется и дополняется.

Темы: КиевПВОбеспилотники
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