Над Киевом ПВО уничтожила все вражеские ракеты и дроны – глава КГВА
По предварительным данным, над Киевом в ночь на 1 мая уничтожены все вражеские ракеты и БПЛА.
Источник: начальник КМВА Сергей Попко
Прямая речь: "Этой ночью враг совершил очередную массированную воздушную атаку Украины. Вторую подряд за последние 3 дня. По предварительной информации обстрел ракетами был осуществлен из самолетов стратегической авиации (типа Ту95мс).
В столице тревога продолжалась около 3-х часов.
Рашисты в очередной раз атаковали комплексно - одновременно крылатыми ракетами и дронами.
По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены! Данные уточняются".
Детали: Также Попко добавил, что по оперативным сводкам, в настоящее время жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано.
Информация проверяется и дополняется.