Ночью силы ПВО уничтожили 15 вражеских ракет из 18
Понедельник, 1 мая 2023, 07:18
Во время массированной ракетной атаки ночью 1 мая силы ПВО уничтожили 15 крылатых ракет врага из 18.
Источник: Залужный в Телеграмм
Прямая речь: "Около 02:30 ночи российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации - девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская обл.) и двух Ту-160 из района Каспийского моря".
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Детали: Залужный сообщил, что всего было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.
Также он отметил, что Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 15 ракет.