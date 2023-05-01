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Ночью силы ПВО уничтожили 15 вражеских ракет из 18

Ольга ГлущенкоПонедельник, 1 мая 2023, 07:18
Ночью силы ПВО уничтожили 15 вражеских ракет из 18
фото из телеграмм Залужного

Во время массированной ракетной атаки ночью 1 мая силы ПВО уничтожили 15 крылатых ракет врага из 18.

Источник: Залужный в Телеграмм

Прямая речь: "Около 02:30 ночи российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации - девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская обл.) и двух Ту-160 из района Каспийского моря".

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Детали: Залужный сообщил, что всего было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

Также он отметил, что Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 15 ракет.

Темы: ЗалужныйПВОвойна
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