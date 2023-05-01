Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ракетная вражеская атака: на Днепропетровщине – 25 пострадавших, есть разрушения

Ольга ГлущенкоПонедельник, 1 мая 2023, 07:47
Ракетная вражеская атака: на Днепропетровщине – 25 пострадавших, есть разрушения
фото Лысака

В результате вражеской ракетной атаки в Днепропетровской области есть попадания, в результате чего пострадали 25 человек, среди них - трое детей.

Источник: руководитель военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Прямая речь: "Враг атаковал ракетами. 7 из них военные воздушного командования "Восток" сбили. Но есть и попадания. Досталось Павлоградскому району.

Предварительно, пострадали 25 человек. Среди них трое – дети".

Детали: Лысак отметил, что в Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели уже укротили.

В жилом районе повреждены 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 учреждений школьного и дошкольного образования, 5 магазинов.

Есть разрушения и в громадах района. В Вербковской – побиты почти 40 жилых домов, в Юрьевской – 2. В Межирицкой – повреждена школа.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Днепропетровская областьракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоЗеленскому в Нидерландах показали ЗРК Patriot, артиллерию и бронемашины, которые поедут в Украину

Российские суда неожиданно появились в Северном море, в последующие месяцы их может быть больше

фотоХищения на закупках для армии: СБУ задержала вице-мэра Вознесенска

Зеленский и премьер Нидерландов поддержали размещение спецтрибунала за преступление агрессии РФ в Гааге

Минобороны предлагает ставить на воинский учет призывников только до 25 лет: среди причин мобилизация

фото, видеоУкраинские делегаты попытались сорвать выступление РФ на саммите ПАЧЭС, в кулуарах подрались из-за флага

Все новости...
Днепропетровская область
Городские власти заявляют об отсутствии химической опасности в Павлограде
В Павлограде прогремели взрывы
Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: есть погибший и раненые
Последние новости
01:52
Россия не предоставляет никаких данных о вывезенных из Украины детях – Лубинец
01:29
В Швеции заочно арестовали скандального активиста, который жег Кораны - СМИ
00:56
фотоЗеленская прибыла на церемонию коронации Чарльза ІІІ
00:40
Болгария аннулировала уже 17 "золотых паспортов", четверо из них принадлежали россиянам
00:15
Враг бил по Сумщине: около 90 взрывов, ранен местный житель
23:54
Оккупанты пугают риском прорыва дамбы на Днепре и затоплением ЗАЭС
23:30
Покушение на генпрокурора Болгарии: оппозиция допустила инсценировку
23:06
Над Киевом сбили "Байрактар", над которым потеряли управление
22:43
фото, видеоЗеленскому в Нидерландах показали ЗРК Patriot, артиллерию и бронемашины, которые поедут в Украину
22:36
Российские суда неожиданно появились в Северном море, в последующие месяцы их может быть больше
Все новости...
Реклама: