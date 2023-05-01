Ракетная вражеская атака: на Днепропетровщине – 25 пострадавших, есть разрушения

В результате вражеской ракетной атаки в Днепропетровской области есть попадания, в результате чего пострадали 25 человек, среди них - трое детей.

Источник: руководитель военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Прямая речь: "Враг атаковал ракетами. 7 из них военные воздушного командования "Восток" сбили. Но есть и попадания. Досталось Павлоградскому району.

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Предварительно, пострадали 25 человек. Среди них трое – дети".

Детали: Лысак отметил, что в Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели уже укротили.

В жилом районе повреждены 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 учреждений школьного и дошкольного образования, 5 магазинов.

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Есть разрушения и в громадах района. В Вербковской – побиты почти 40 жилых домов, в Юрьевской – 2. В Межирицкой – повреждена школа.