Разведка Британии: Линии обороны россиян подчеркивают страх большого прорыва ВСУ

Оборонительные сооружения, которые построила РФ, подчеркивают ее глубокое беспокойство тем, что Украина может осуществить большой прорыв, но частично также служат продвижению нарратива об "угрозе" со стороны Украины и НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

В ведомстве отмечают, что с лета 2022 года Россия построила одни из самых масштабных систем военно-оборонительных сооружений, которые за многие десятилетия не видела ни одна страна мира. Эти оборонительные сооружения находятся не только вблизи нынешней линии фронта, но и глубоко в глубине территорий, которые сейчас контролируются Россией.

Снимки показывают, что Россия приложила особые усилия для укрепления северной границы оккупированного Крыма, в том числе с помощью многослойной оборонительной зоны возле села Медведевка.

Россия также вырыла сотни километров траншей в глубине международно признанной российской территории, в том числе в Белгородской и Курской областях.

"Эти оборонительные сооружения подчеркивают глубокое беспокойство российских лидеров тем, что Украина может совершить большой прорыв", – говорится в обзоре.

"Впрочем, некоторые работы, вероятно, были заказаны местными командирами и гражданскими лидерами в попытках продвинуть официальный нарратив о том, что России "угрожают" Украина и НАТО", – отмечает британская разведка.

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Как сообщалось в предыдущем обзоре, в подразделениях российской армии, похоже, участились случаи наказания нарушителей дисциплины и недовольных помещением в импровизированную тюрьму-"зиндан", рассказывает разведка Британии.