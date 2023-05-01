Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разведка Британии: Линии обороны россиян подчеркивают страх большого прорыва ВСУ

"Европейская правда"Понедельник, 1 мая 2023, 09:39
Разведка Британии: Линии обороны россиян подчеркивают страх большого прорыва ВСУ
Скриншот из google.maps

Оборонительные сооружения, которые построила РФ, подчеркивают ее глубокое беспокойство тем, что Украина может осуществить большой прорыв, но частично также служат продвижению нарратива об "угрозе" со стороны Украины и НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

В ведомстве отмечают, что с лета 2022 года Россия построила одни из самых масштабных систем военно-оборонительных сооружений, которые за многие десятилетия не видела ни одна страна мира. Эти оборонительные сооружения находятся не только вблизи нынешней линии фронта, но и глубоко в глубине территорий, которые сейчас контролируются Россией.

Реклама:

Снимки показывают, что Россия приложила особые усилия для укрепления северной границы оккупированного Крыма, в том числе с помощью многослойной оборонительной зоны возле села Медведевка.

Россия также вырыла сотни километров траншей в глубине международно признанной российской территории, в том числе в Белгородской и Курской областях.

"Эти оборонительные сооружения подчеркивают глубокое беспокойство российских лидеров тем, что Украина может совершить большой прорыв", – говорится в обзоре.

ВИДЕО ДНЯ

"Впрочем, некоторые работы, вероятно, были заказаны местными командирами и гражданскими лидерами в попытках продвинуть официальный нарратив о том, что России "угрожают" Украина и НАТО", – отмечает британская разведка.

Как сообщалось в предыдущем обзоре, в подразделениях российской армии, похоже, участились случаи наказания нарушителей дисциплины и недовольных помещением в импровизированную тюрьму-"зиндан", рассказывает разведка Британии.

Темы: РосcиявойнаКрымразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Все новости...
Росcия
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Еврокомиссия готова предоставить предложения по использованию замороженных активов РФ
Последние новости
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
Все новости...
Реклама: