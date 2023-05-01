Оккупанты заявили, что в Ленинградской области кто-то взорвал опору линии электропередач
На территории России в Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, на второй опоре было обнаружено взрывное устройство, но оккупанты заявляют, что уже ликвидировали угрозу.
Источник: губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале
Прямая речь: "В 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района взорвана опора линии электропередач, на второй - обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство".
Детали: По его словам, электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено, сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме.
На месте работают ФСБ и прокуратуры.
Позже он сообщил, что угрозу подрыва второй опоры ЛЭП ликвидировали взрывотехники: они сняли и разминировали заряд с детонатором.
Сейчас оккупанты обследуют другие опоры поврежденной линии электропередач.