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Оккупанты заявили, что в Ленинградской области кто-то взорвал опору линии электропередач

Алена МазуренкоПонедельник, 1 мая 2023, 09:46
Оккупанты заявили, что в Ленинградской области кто-то взорвал опору линии электропередач

На территории России в Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, на второй опоре было обнаружено взрывное устройство, но оккупанты заявляют, что уже ликвидировали угрозу.

Источник: губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале

Прямая речь: "В 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района взорвана опора линии электропередач, на второй - обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство".

Детали: По его словам, электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено, сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме.

На месте работают ФСБ и прокуратуры.

 

Позже он сообщил, что угрозу подрыва второй опоры ЛЭП ликвидировали взрывотехники: они сняли и разминировали заряд с детонатором.

Сейчас оккупанты обследуют другие опоры поврежденной линии электропередач.

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Темы: Росcиявзрыв
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