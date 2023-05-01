В ЮАР думают пригласить Путина на саммит через Zoom, чтобы не арестовывать – Sunday Times

Южно-Африканская Республика пригласит российского диктатора Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС через Zoom, а не лично, после того, как МУС выдал ордер на арест президента РФ.

Источник: Sunday Times

Дословно: "ЮАР пригласит Путина принять участие в саммите через Zoom, а не лично, после того, как Претория обратилась за юридической консультацией относительно своих обязательств арестовать российского лидера, которому Международный уголовный суд предъявил обвинения в военных преступлениях".

Детали: Путин был приглашен на саммит глав пяти стран. Речь идет о Бразилии, России, Индии, Китае, и ЮАР.

ЮАР отказалась поддержать санкции против России или осудить ее агрессию в Украине.

Недавняя выдача ордера на арест Путина МУС, который обвинил его в насильственной депортации украинских детей с оккупированной Россией территории, поставила правящую партию ЮАР в неудобное положение.

ЮАР входит в число стран, подписавших Римский статут, обязывающий ее выполнять решения МУС.

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На прошлой неделе президент ЮАР назначил специальный правительственный комитет во главе с вице-президентом страны, который должен изучить варианты действий властей из-за выдачи ордера на арест Путина.

По словам источника издания, комитет не сможет найти других вариантов, кроме участия Путина в саммите по видеосвязи из Москвы.

Высокопоставленные чиновники ЮАР подтвердили, что Претория ведет переговоры об этом с Москвой.

Напомним: