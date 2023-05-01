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В ЮАР думают пригласить Путина на саммит через Zoom, чтобы не арестовывать – Sunday Times

Алена МазуренкоПонедельник, 1 мая 2023, 11:18
В ЮАР думают пригласить Путина на саммит через Zoom, чтобы не арестовывать – Sunday Times
ПУТИН И ПРЕЗИДЕНТ ЮАР СИРИЛ РАМАФОСА, ФОТО ПРЕССЛУЖБЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Южно-Африканская Республика пригласит российского диктатора Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС через Zoom, а не лично, после того, как МУС выдал ордер на арест президента РФ.

Источник: Sunday Times

Дословно: "ЮАР пригласит Путина принять участие в саммите через Zoom, а не лично, после того, как Претория обратилась за юридической консультацией относительно своих обязательств арестовать российского лидера, которому Международный уголовный суд предъявил обвинения в военных преступлениях".

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Детали: Путин был приглашен на саммит глав пяти стран. Речь идет о Бразилии, России, Индии, Китае, и ЮАР.

ЮАР отказалась поддержать санкции против России или осудить ее агрессию в Украине.

Недавняя выдача ордера на арест Путина МУС, который обвинил его в насильственной депортации украинских детей с оккупированной Россией территории, поставила правящую партию ЮАР в неудобное положение.

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ЮАР входит в число стран, подписавших Римский статут, обязывающий ее выполнять решения МУС.

На прошлой неделе президент ЮАР назначил специальный правительственный комитет во главе с вице-президентом страны, который должен изучить варианты действий властей из-за выдачи ордера на арест Путина.

По словам источника издания, комитет не сможет найти других вариантов, кроме участия Путина в саммите по видеосвязи из Москвы.

Высокопоставленные чиновники ЮАР подтвердили, что Претория ведет переговоры об этом с Москвой.

Напомним:

  • На пресс-конференции с президентом Финляндии президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что правящая партия решила, что ЮАР должна выйти из Международного уголовного суда, который в прошлом месяце выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.
  • Это не первая попытка ЮАР выйти из МУС. Государство пыталось сделать это в 2016 году после того, как проигнорировало ордер на арест бывшего президента Судана Омара аль-Башира в 2015 году.
  • В марте МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда.

Темы: ПутинарестМеждународный уголовный суд
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