Россияне обстреляли 11 областей: выпустили несколько сотен снарядов, повреждены более 100 домов

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 11 областям на севере, востоке и юге Украины; оккупанты били из артиллерии, минометов, РСЗО, запускали дроны и ракеты, в результате чего погибли 3 человека, зафиксированы разрушения в более чем сотне жилых домов.

Источник: данные областных государственных администраций по состоянию на 9:00 1 мая

Детали: В Киевской области воздушная тревога продолжалась почти 3 часа. По предварительной информации, попаданий не зафиксировано, пострадавшие и разрушения отсутствуют. Данные уточняются.

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Житомирская область: утром в конце воздушной тревоги был удар российского беспилотника-камикадзе по одному из промышленных объектов области. Жертв и пострадавших нет. Данные уточняются.

По Черниговщине оккупанты за сутки били 7 раз: 2 обстрела из минометов, артиллерии были ночью. Также враг из вертолета выпустил 2 ракеты по Новгород-Северскому и Корюковскому районам. Без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром россияне 6 раз обстреливали приграничье области. Били по Юнаковской, Миропольской, Середино-Будской и Зноб-Новгородской территориальных общинах. В Зноб-Новгородской общине в результате обстрела пострадал частный дом в пгт Зноб-Новгородское.

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В течение дня 30 апреля россияне также 6 раз обстреляли приграничные общины. Зафиксировано более 54 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Зноб-Новгородская и Эсманьская общины. В Середино-Будской общине зафиксировано 3 взрыва из артиллерии. В результате обстрела повреждено частное домовладение.

Также с территории РФ с вертолета враг запустил 10 ракет по г. Середина-Буда. В результате авиаудара повреждены три частных дома и АЗС. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

Запорожская область: россияне били по населенным пунктам вблизи линии фронта. Под удары попали Гуляйполе, Орехов, Каменское и еще с десяток сел. По гражданской инфраструктуре террористы 47 раз ударили из артиллерии, нанесли три авиаудара, трижды атаковали с БПЛА. Есть разрушения жилых домов, коммунальных сетей, но люди, к счастью, не пострадали. Данные уточняются.

Днепропетровщина: ночью и утром оккупанты атаковали область ракетами. 7 из них военные воздушного командования "Восток" сбили. Но есть и попадания по Павлоградскому району. Предварительно, пострадали 25 человек. Среди них трое – дети. В Павлограде повреждено промышленное предприятие, пожар спасатели укротили. В жилом районе повреждены 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 учреждений школьного и дошкольного образования, 5 магазинов. Есть разрушения и в общинах района. В Вербковской – побиты почти 40 жилых домов, в Юрьевской – 2, в Межирицкой – повреждена школа. Сейчас на местах прилетов работают все службы. 30 апреля за день враг дважды ударил из тяжелой артиллерии по Никополю. Погиб 48-летний местный житель. Пострадали 46-летняя женщина и 80-летний мужчина. В городе изуродованы 6 многоэтажек и столько же частных домов, хозяйственные постройки, два газопровода, линия электропередач.

Харьковщина: на Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Красное, Волчанск, Черняково и Лошаково. На Купянском направлении обстрелам подверглись Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Лиман Первый, Кисловка и Берестовое. 30 апреля под ударом находился г. Купянск. Враг вел огонь из РСЗО "Град". Поврежден гараж на территории Купянского территориального медицинского объединения и служебный автомобиль. Также повреждения получили по меньшей мере 14 частных домов, хозяйственные постройки и 5-этажный жилой дом. В с. Богуславка Изюмского района в результате обстрела повреждены частный дом и хозяйственная постройка. Без пострадавших.

Луганщина: за сутки противник совершил 87 обстрелов (404 снаряда) по позициям украинских войск, минометных – 33, РСЗО – 10, артиллерийских – 36, танковых – 11, БПЛА – 2, авиационных – 5. 30 апреля россияне обстреляли Новоселовское, Диброву и Белогоровку. Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: в течение суток оккупант совершил 20 обстрелов, применив ЗРК "С-300", авиаудары (тип ракет не установлен), РСЗО "Град", артиллерию. Россияне обстреляли Авдеевку, Бахмут, Константиновку, Красногоровку, с. Времовка, с. Григорьевка, с. Карловка, с. Ласточкино, с. Новоукраинка. Повреждены 6 жилых домов, из них 2 многоквартирных, 6 гражданских автомобилей, 2 автоприцепа, хозяйственные постройки. За сутки по области – 3 раненых.

Николаевщина: ночью враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Обошлось без пострадавших.

Херсонщина: за сутки противник совершил 39 обстрелов (163 снаряда): РСЗО – 3, артиллерийских – 10, минометных – 19, БПЛА – 6, авиационных – 1. Из них по г. Херсон противник совершил 8 обстрелов (41 снаряд): РСЗО – 1, артиллерийских – 3, минометных – 4. Россияне попали в районы 16 населенных пунктов области и здание государственного учреждения в центре Херсона. Один человек погиб и трое, среди которых один ребенок, получили ранения. Враг атаковал Белозерку, прицельно покрыл огнем жилые дома. Из-за обстрелов тяжелые травмы получил 29-летний мужчина. С ранениями грудной клетки его госпитализировали, врачи борются за жизнь пострадавшего. Также враг бил и по Отрадокаменке Тягинской общины, попал прямо в жилой дом, из-за чего 58-летняя женщина погибла на месте. Из деоккупированной территории области эвакуировали 62 человека.