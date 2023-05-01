На Киевщине будут выть сирены: тестирование системы оповещения
Понедельник, 1 мая 2023, 12:06
На Киевщине проведут тестирование системного оповещения
Источник: Киевская областная военная администрация
Детали: Контрольную техническую проверку срабатывания действующих электромеханических сирен будут проводить 1 мая. Цель - протестировать программное обеспечение территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения.
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Дословно: "Планируется несколько включений звуковых сирен в промежутке 15:00-15:20.
Просим жителей Киевщины сохранять спокойствие - работы плановые".