Посол Украины в Ирландии призвала к бойкоту виски Jameson из-за возобновления продаж в РФ

Посол Украины в Ирландии Лариса Герасько призвала людей прекратить покупать виски Jameson в знак протеста против решения компании возобновить торговлю с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTE.

Герасько обвинила Jameson в том, что компания играет определенную роль в финансировании российской агрессии в Украине, продолжая торговлю с Россией.

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Jameson, который принадлежит французской компании Pernod Ricard, возобновил продажи в России в прошлом году, утверждая, что полностью соблюдает все международные санкции.

Компания заявила, что приняла это решение, чтобы защитить свои местные команды, их средства к существованию и благосостояние их семей.

"Это также означает сокращение объемов продаж, чтобы избежать "преднамеренного банкротства", которое является уголовным преступлением в России и представляет значительный риск для наших сотрудников", – говорится в заявлении компании, размещенном на ее веб-сайте.

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"Мы делаем все возможное, чтобы управлять ситуацией, но реальность выхода из России является чрезвычайно сложной", – добавили в компании.

Но Лариса Герасько сказала, что она не принимает аргументацию компании по восстановлению ее российского бизнеса.

"С одной стороны, эта компания хочет защитить нескольких сотрудников, но десятки тысяч украинцев ежедневно убивает Россия", – сказала она.

"Мы платим самую высокую цену – человеческие жизни, и мы призываем все компании прекратить любые торговые отношения с государством-агрессором, террористическим государством", – заявила дипломат.

Герасько сказала, что если Jameson хочет защитить своих сотрудников, то лучше перевезти их в более безопасные страны, такие как Франция или Ирландия.

Она также заявила, что больше не будет покупать продукцию Jameson, и призвала пабы, рестораны и клиентов принять аналогичное решение.

По ее словам, когда шведские фермеры прекратили поставлять зерно для производства водки Absolut, компания Pernod Ricard изменила свое решение торговать в России.

"Я хочу сказать, что больше не собираюсь покупать продукцию Jameson", – сказала она.

Лариса Герасько отметила, что несколько недель назад она пыталась выразить свою обеспокоенность непосредственно производителям виски Jameson, но никто из компании ей не ответил.

"Конечно, мы разочарованы тем, что не получили от них ответа, – сказала она.

Irish Distillers и ее материнская компания Pernod Ricard заявили, что не получали приглашения на встречу с послом Украины в Ирландии.

В Pernod Ricard также заявили, что компания сможет внести ясность относительно своей деятельности в России в течение ближайших недель.

Напомним, производитель шведской водки Absolut объявил о прекращении всего экспорта в Россию после непродолжительного восстановления на фоне призывов шведов объявить бренду бойкот.