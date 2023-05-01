В нацпарке обвинили пограничников в убийстве медведицы на Закарпатье, те отрицают

Ужанский национальный природный парк Великоберезнянского района Закарпатья подозревает пограничников в убийстве медведицы, правоохранители отрицают свою вину.

Источник: Mukachevo.net, пресс-служба Ужанского НПП, пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы

Детали: Сообщается, что медведицу-мать замечали с детьми неподалеку от места несения службы пограничного наряда отдела "Стужица" Чопского отряда.

А с 15 апреля возле села Домашин нашли медвежонка, которого передали под опеку нацпарка. В Ужанском НПП утверждают, что это медвежонок - детеныш медведицы, которую, вероятно, убили.

"Также получена информация о возможной причастности должностных лиц Государственной пограничной службы Украины к организации и проведению незаконной охоты за линией инженерно-технических сооружений на землях природно-заповедного фонда на постоянной основе", - заявили в нацпарке.

В свою очередь пограничники опровергли обвинения, хотя и подчеркнули, что проводят расследование.

По их информации, действительно, в апреле на участке пограничного подразделения "Каменица" Чопского отряда пограничники обнаружили труп самца медведя, о чем свидетельствует соответствующий акт.

ВИДЕО ДНЯ

На место вызвали работников Камяницкого лесничества, которые убедились в естественной смерти животного.

Кроме того, говорят пограничники, расстояние от места, где нашли тело медведя, составляет около 60 километров от района, где военнослужащие отдела "Стужица" ранее нашли медведя.

Сейчас руководство Чопского пограничного отряда проводит служебное расследование, с участием Нацполиции и Камяницкого лесничества.

В то же время пограничники попросили не спешить с выводами и заверили, что принимают все меры для недопущения незаконной охоты.