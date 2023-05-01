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В Крыму звучали взрывы: оккупанты говорят, что сбили беспилотники

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 1 мая 2023, 18:16
В Крыму звучали взрывы: оккупанты говорят, что сбили беспилотники
Скрин с видео

Оккупанты в Крыму утверждают, что их ПВО вечером сбила беспилотники.

Источник: так называемый "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов в Telegram, так называемый "глава" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram, Крым.Реалии, Крымскотатарский ресурсний центр в Telegram

Детали: По словам Аксенова, ПВО сбила беспилотник на западе Крыма. Развожаев утверждает, что "силы флота во взаимодействии с ПВО сейчас отражают атаку вражеских БПЛА на внешнем рейде".

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До этого анонимные Telegram-каналы в Крыму сообщили, что в поселке Заозерное под Евпаторией в небе видны следы, характерные для работы систем ПВО.

Дополнено: Позднее Развозжaв заявил, что при попытке подлета в Севастопольскую бухту силами ПВО был сбит 1 беспилотник. Второй беспилотник, о котором сообщали СМИ, был сбит над территорией Крыма.

 

Темы: КрымПВОбеспилотники
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