Генштаб: Бахмут и Марьинка – эпицентр боев, россияне наступали в сторону Предтечино и Первомайского 

В 432 день широкомасштабной войны украинские войска отбили более 30 атак российской армии на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, основные бои продолжаются в Бахмуте и Марьинке Донецкой области.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 понедельника 1 мая

Детали: В эти сутки Российская Федерация нанесла очередной массированный ракетный удар по гражданским объектам Украины.

Всего в течение суток россияне нанесли 19 ракетных ударов (украинские защитники успешно уничтожили 15 вражеских крылатых ракет типа Х-101 и Х-555), осуществили 13 авиационных ударов и 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Есть погибшие и раненые из числа гражданского населения, среди них и дети. Разрушены и повреждены жилые многоэтажки, частные жилые дома, школы, больницы, детские сады и другая гражданская инфраструктура.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 1 склад горюче-смазочных материалов врага.

Дословно: "Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток было отражено более 30 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно держат оборону".

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Детали: На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенное количество войск в приграничных с Украиной районах Российской Федерации.

В течение суток враг нанес авиационный удар управляемыми авиационными бомбами по населенному пункту Лизуновка Черниговской области, погиб ребенок.

Кроме того, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Леоновка, Красный Хутор, Гремяч, Новгород-Северский Черниговской области; Середина-Буда, Шостка, Ходино, Искрисковщина, Волфино, и Садки Сумской области, а также Уды, Гоптовка, Стрелечья и Хатнее на Харьковщине.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Фиголевка, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Купянск, Крохмальное, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского и Белогоровки. Нанес авиационный удар по населенным пунктам Белогоровка, Григорьевка и Спорное. Артиллерийским обстрелам противника подверглись Макеевка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Предтечино (к юго-западу от Бахмута – ред.). Нанес авиаудар по Бахмуту и Белой Горе.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Дылеевка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области (на юго-запад от Авдеевки и на северо-запад от Донецка – ред.), успеха не имел.

Нанес авиационный удар по Авдеевке. Осуществил обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеским обстрелам подверглась также Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Новоукраинка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В течение суток враг обстрелял Времовку, Новоселку, Новополь Донецкой области; Малиновку, Гуляйполе, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку и Зеленый Гай Запорожской области, а также Ивановское, Казацкое, Осокоровку, Золотую Балку, Качкаровку, Берислав, Веселое, Одрадокаменку, Тягинку, Белозерку, Кизомыс и город Херсон.