ФСБшники выдают себя за гражданских, чтобы искать партизан в оккупированных регионах – ЦНС

Сотрудники российской ФСБ переодеваются в гражданскую одежду, чтобы узнать о партизанах на оккупированных территориях.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления

Дословно: "На временно оккупированных территориях участились случаи, когда ФСБшники выходят в людные места в гражданской одежде, чтобы выявить членов украинского подполья.

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"Гестаповцы" под видом простых жителей интересуются у продавцов, кондукторов и других, кто жалуется на российскую власть и нередко сами провоцируют подобные разговоры. Так враг ищет нелояльное население".

Детали: Как утверждает ЦНС, если "жертва" ведется на провокацию, то вынуждена сотрудничать и в дальнейшем.