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ФСБшники выдают себя за гражданских, чтобы искать партизан в оккупированных регионах – ЦНС

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 1 мая 2023, 20:50
ФСБшники выдают себя за гражданских, чтобы искать партизан в оккупированных регионах – ЦНС
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Сотрудники российской ФСБ переодеваются в гражданскую одежду, чтобы узнать о партизанах на оккупированных территориях.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления 

Дословно: "На временно оккупированных территориях участились случаи, когда ФСБшники выходят в людные места в гражданской одежде, чтобы выявить членов украинского подполья. 

"Гестаповцы" под видом простых жителей интересуются у продавцов, кондукторов и других, кто жалуется на российскую власть и нередко сами провоцируют подобные разговоры. Так враг ищет нелояльное население". 

Детали: Как утверждает ЦНС, если "жертва" ведется на провокацию, то вынуждена сотрудничать и в дальнейшем.

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Темы: ФСБпартизаныоккупация
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