Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина

михаил ходорковский, фото из его соцсетей

Политики, ученые, журналисты и активисты, покинувшие Россию, назвали войну в Украине преступной, потребовали ликвидации режима Путина и освобождения политзаключенных и военнопленных.

Источник: Михаил Ходорсковский в Facebook, Deutsche Welle

Детали: Российские оппозиционеры и активисты, покинувшие РФ, приняли новое совместное заявление. Вечером 30 апреля 68 представителей оппозиции публично подписали декларацию, в которой заявили о приверженности принципиальным позициям, первой из которых является преступный характер войны РФ против Украины.

Реклама:

Дословно: "Российские войска должны быть выведены со всех оккупированных территорий. Международно признанные границы России должны быть восстановлены, военные преступники должны быть преданы суду, а жертвам агрессии должны быть выплачены компенсации".

Детали: Кроме того, в декларации признан "нелегитимным и преступным" режим президента РФ Владимира Путина, который по этой причине "должен быть ликвидирован".

Активисты далее указали на недопустимость "имперской политики внутри страны и за ее пределами".

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, они потребовали освобождения политзаключенных и военнопленных, возвращения насильственно перемещенных лиц и похищенных украинских детей.

В декларации отмечается, что подписавшие ее "воздерживаются от публичных конфликтов в демократических и антивоенных движениях".

Активисты призвали россиян присоединиться к их декларации и обязались ее поддерживать вплоть до достижения названных стратегических целей.

Среди подписавших документ - политики в эмиграции Михаил Ходорковский, Дмитрий Гудков, Илья Пономарев и Леонид Гозман, политологи Кирилл Рогов и Иван Преображенский, предприниматели Евгений Чичваркин и Борис Зимин, экономисты Сергей Гуриев и Андрей Илларионов, юристы Марк Фейгин и Елена Лукьянова, галерист Марат Гельман, активистки Евгения Чирикова и Анастасия Шевченко, а также представители российских антивоенных движений в разных странах. Совещание оппозиционных активистов прошло по инициативе Ходорковского и нескольких других живущих за пределами РФ оппозиционеров.

Как известно, в совещании не участвовали соратники Алексея Навального.