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Утро в оккупированном Мелитополе началось с "бавовны" – мэр Федоров 

Вторник, 2 мая 2023, 08:21
Утро в оккупированном Мелитополе началось с бавовны – мэр Федоров 
Иван Федоров, фото Getty Images

Утром 2 мая жители оккупированного россиянами города Мелитополь в Запорожской области слышали взрыв. 

Источник: законно избранный городской глава Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Утро во временно оккупированном Мелитополе началось с бавовны. Одиночный взрыв слышали в 6:45 жители северных районов города. Сразу после этого по улицам промчался уже привычный для оккупантов Мелитополя набор – полиция и скорая. 

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Обычно отделенный "хлопок" догоняет коллаборантов, поэтому ожидаем хороших новостей".

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