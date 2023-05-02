Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине заработал реестр пропавших без вести

Татьяна ЛозовенкоВторник, 2 мая 2023, 10:17
В Украине заработал реестр пропавших без вести
Иллюстративное фото с Укринформа

Со 2 мая в Украине работает Единый реестр пропавших без вести, куда вносят данные о пропавших.

Источник: пресс-служба Минреинтеграции, пресслужба МВД

Дословно: "В реестре будут собраны и централизованы данные о пропавших без вести: ФИО лица, место и дата рождения, семейное положение, место жительства, территория, на которой произошло исчезновение, обстоятельства и время исчезновения, приметы лица.

Также в реестр будет внесена информация о наличии или отсутствии решения суда о признании лиц безвестно отсутствующими или объявления умершими, а также другие данные, которые будут способствовать розыску лица.

Через месяц после внесения соответствующей информации в реестр родные смогут получить соответствующую выписку, подтверждающую статус пропавшего".

Детали: На основании выписки люди смогут обратиться в Пенсионный фонд, чтобы получить пенсию по потере кормильца нетрудоспособным членам семьи.

В МВД сообщили, что официально подтверждено исчезновение при военных обстоятельствах около 23 тысяч человек.

ВИДЕО ДНЯ

Выдержки из Единого реестра будут предоставлять представители Департамента информатизации МВД Украины. Для получения документа нужно обратиться в МВД с запросом и копиями документов, удостоверяющих личность запрашивающего и степень родства с пропавшим лицом.

По словам заместителя министра внутренних дел Леонида Тимченко, реестр является полностью защищенной базой данных, и доступ к нему будут иметь определенные должностные лица: представители Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести, работники Национальной полиции и Департамента информатизации МВД Украины.

Карточки записей формируются на основе заявлений, поданных родственниками пропавших в Национальную полицию. А верификацию каждого человека осуществляет непосредственно Офис Уполномоченного по пропавшим без вести.

Темы: войнажертвыпенсии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоЗеленский, вернувшись в Киев, принял главу МИД Бахрейна

фотоСМИ показали последствия пожара на российской нефтебазе в Тамани и в Севастополе

В Берлине запретили российские и украинские флаги на 8 и 9 мая

Украина вернула тела 80 погибших защитников

Кличко вступился за Труханова, но залог вносить не собирается

Пригожин заявил, что выведет вагнеровцев из Бахмута с 10 мая "зализывать раны"

Все новости...
война
Орехов на Запорожье разрушен на 80%, но всех детей вывезли – власти
Резников предположил, что Россия готовит новый "жест доброй воли"
Россия утром обстреляла Харьковскую область: есть раненый
Последние новости
14:21
Львовский бизнесмен поставлял российским VIPам "Роллс-Ройсы" и "Майбахи" из Украины
14:18
фото, видео В России снова масштабный пожар: горят склады в Екатеринбурге
14:18
В городах стран ЕС организуют летние лагеря для детей из Украины
14:06
Со станции "Академик Вернадский" вернулась домой 27-я экспедиция
13:58
На Львовщине не могут демонтировать советский памятник из-за аистового гнезда
13:58
фото, видеоЗеленский, вернувшись в Киев, принял главу МИД Бахрейна
13:54
Германии следует присоединиться к созданию "морской коалиции" для Украины – Резников
13:54
фотоСМИ показали последствия пожара на российской нефтебазе в Тамани и в Севастополе
13:50
РФ хочет взять Бахмут до 9 мая и стягивает туда "вагнеровцев" – Маляр
13:49
МАГАТЭ проинспектировало Хмельницкую АЭС и провело ротации работников на еще двух станциях
Все новости...
Реклама: