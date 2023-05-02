В Украине заработал реестр пропавших без вести

Со 2 мая в Украине работает Единый реестр пропавших без вести, куда вносят данные о пропавших.

Источник: пресс-служба Минреинтеграции, пресслужба МВД

Дословно: "В реестре будут собраны и централизованы данные о пропавших без вести: ФИО лица, место и дата рождения, семейное положение, место жительства, территория, на которой произошло исчезновение, обстоятельства и время исчезновения, приметы лица.

Также в реестр будет внесена информация о наличии или отсутствии решения суда о признании лиц безвестно отсутствующими или объявления умершими, а также другие данные, которые будут способствовать розыску лица.

Через месяц после внесения соответствующей информации в реестр родные смогут получить соответствующую выписку, подтверждающую статус пропавшего".

Детали: На основании выписки люди смогут обратиться в Пенсионный фонд, чтобы получить пенсию по потере кормильца нетрудоспособным членам семьи.

В МВД сообщили, что официально подтверждено исчезновение при военных обстоятельствах около 23 тысяч человек.

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Выдержки из Единого реестра будут предоставлять представители Департамента информатизации МВД Украины. Для получения документа нужно обратиться в МВД с запросом и копиями документов, удостоверяющих личность запрашивающего и степень родства с пропавшим лицом.

По словам заместителя министра внутренних дел Леонида Тимченко, реестр является полностью защищенной базой данных, и доступ к нему будут иметь определенные должностные лица: представители Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести, работники Национальной полиции и Департамента информатизации МВД Украины.

Карточки записей формируются на основе заявлений, поданных родственниками пропавших в Национальную полицию. А верификацию каждого человека осуществляет непосредственно Офис Уполномоченного по пропавшим без вести.