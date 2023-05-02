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Кулеба: F-16 будут, это вопрос времени

"Европейская правда"Вторник, 2 мая 2023, 12:02

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что рано или поздно западные союзники примут решение о предоставлении Украине западных истребителей F-16 – так, как раньше было со всеми другими видами вооружения.

Об этом он сказал в интервью 1+1, пишет "Европейская правда".

Дмитрий Кулеба отметил, что решение о западных самолетах – вопрос времени, и выразил сожаление, что за колебания союзников Украина заплатит дополнительную цену жизнями людей.

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"F-16 будут, это вопрос времени. Я думаю, что это будет зависеть от решения США и результатов контрнаступления", – отметил Кулеба.

По его словам, это один из трех приоритетов в вопросах военной поддержки от союзников – наряду с артиллерийскими снарядами и бронетехникой.

"Если бы у нас F-16 были уже сейчас, наше контрнаступление было бы гораздо быстрее, и нам бы удалось сохранить гораздо больше жизней наших солдат и гражданских, которые страдают от ракетных ударов", – добавил министр иностранных дел.

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Дмитрий Кулеба убеждает партнеров, что предоставление Украине F-16 сдержит Россию, а не спровоцирует ее, и дополнительно призвал к этому после последствий ракетных атак 28 апреля, когда только в одной многоэтажке в Умани погибли 23 человека.

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Темы: авиаКулеба Дмитрий
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