Кулеба: F-16 будут, это вопрос времени

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что рано или поздно западные союзники примут решение о предоставлении Украине западных истребителей F-16 – так, как раньше было со всеми другими видами вооружения.

Об этом он сказал в интервью 1+1, пишет "Европейская правда".

Дмитрий Кулеба отметил, что решение о западных самолетах – вопрос времени, и выразил сожаление, что за колебания союзников Украина заплатит дополнительную цену жизнями людей.

"F-16 будут, это вопрос времени. Я думаю, что это будет зависеть от решения США и результатов контрнаступления", – отметил Кулеба.

По его словам, это один из трех приоритетов в вопросах военной поддержки от союзников – наряду с артиллерийскими снарядами и бронетехникой.

"Если бы у нас F-16 были уже сейчас, наше контрнаступление было бы гораздо быстрее, и нам бы удалось сохранить гораздо больше жизней наших солдат и гражданских, которые страдают от ракетных ударов", – добавил министр иностранных дел.

Дмитрий Кулеба убеждает партнеров, что предоставление Украине F-16 сдержит Россию, а не спровоцирует ее, и дополнительно призвал к этому после последствий ракетных атак 28 апреля, когда только в одной многоэтажке в Умани погибли 23 человека.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Помощь наивысшего уровня: на какие военные самолеты может рассчитывать Украина