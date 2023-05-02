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Резников предположил, что Россия готовит новый "жест доброй воли"

Валентина РоманенкоВторник, 2 мая 2023, 12:28
Резников предположил, что Россия готовит новый жест доброй воли
Алексей Резников. фото Getty Images

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что из-за поражений на поле боя РФ может озвучить очередной "жест доброй воли" под предлогом техногенной катастрофы на территории своей страны.

Источник: Резников в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: По словам министра, в Кремле уже ищут варианты возможных сценариев, каким образом можно оправдать внутри своего общества очередной успех украинской армии.

Глава ведомства предположил, что в Кремле уже ищутся уже варианты сценариев, как это "отыграть", и не исключено, что будет "жест доброй воли" под видом некоего катаклизма.

Прямая речь: "Если уже понаблюдать за рядом публичных высказываний на российских ресурсах, то можно увидеть, что уже звучат фразы, мол: "Надо наверное заканчивать СВО", "надо переходить к обороне", "надо удержать наши "вновь прибывшие" территории".

Ведь в случае очередного успеха украинской армии, который абсолютно ожидаем и для них, нужно понять, как "продавать" у себя внутри, как подавать это народу? У них же тоже перегреты были ожидания: Киев за три дня и т.н. "СВО" за три недели. И хотя пропаганда в РФ работает прекрасно, но с каждым разом все сложнее...

Это не мой прогноз, а размышление, но все же я не удивлюсь, если у них появится в сценарии некая проблема, серьезного катастрофического вида, техногенного, на территории России.

Скажем, что-то произойдет с электростанцией, гидроэлектростанцией, АЭС, появятся риски для населения, и это потребует немедленного внимания правительства, аккумуляции ресурсов, в том числе солдат. И так они якобы смогут объяснить людям, почему заканчивают активные боевые действия в Украине. То есть им придется озвучить "жест доброй воли" под видом некоего катаклизма на территории РФ".

Темы: РезниковвойнаРосcияпропаганда
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