Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Резников предположил, что Россия готовит новый "жест доброй воли"

Валентина РоманенкоВторник, 2 мая 2023, 12:28
Резников предположил, что Россия готовит новый жест доброй воли
Алексей Резников. фото Getty Images

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что из-за поражений на поле боя РФ может озвучить очередной "жест доброй воли" под предлогом техногенной катастрофы на территории своей страны.

Источник: Резников в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: По словам министра, в Кремле уже ищут варианты возможных сценариев, каким образом можно оправдать внутри своего общества очередной успех украинской армии.

Глава ведомства предположил, что в Кремле уже ищутся уже варианты сценариев, как это "отыграть", и не исключено, что будет "жест доброй воли" под видом некоего катаклизма.

Прямая речь: "Если уже понаблюдать за рядом публичных высказываний на российских ресурсах, то можно увидеть, что уже звучат фразы, мол: "Надо наверное заканчивать СВО", "надо переходить к обороне", "надо удержать наши "вновь прибывшие" территории".

Реклама:

Ведь в случае очередного успеха украинской армии, который абсолютно ожидаем и для них, нужно понять, как "продавать" у себя внутри, как подавать это народу? У них же тоже перегреты были ожидания: Киев за три дня и т.н. "СВО" за три недели. И хотя пропаганда в РФ работает прекрасно, но с каждым разом все сложнее...

Это не мой прогноз, а размышление, но все же я не удивлюсь, если у них появится в сценарии некая проблема, серьезного катастрофического вида, техногенного, на территории России.

Скажем, что-то произойдет с электростанцией, гидроэлектростанцией, АЭС, появятся риски для населения, и это потребует немедленного внимания правительства, аккумуляции ресурсов, в том числе солдат. И так они якобы смогут объяснить людям, почему заканчивают активные боевые действия в Украине. То есть им придется озвучить "жест доброй воли" под видом некоего катаклизма на территории РФ".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РезниковвойнаРосcияпропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Россию нужно отрезать от Крыма – ГУР
РФ нашла, где провести акцию "Бессмертный полк", – в Африке
Враг обстрелял Херсон и область: один погибший, четверо раненых
Взрыв в Мелитополе: россияне говорят о покушении на топ-чиновника МВД РФ
Последние новости
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
Все новости...
Реклама: