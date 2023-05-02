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Орехов на Запорожье разрушен на 80%, но всех детей вывезли – власти

Ирина БалачукВторник, 2 мая 2023, 12:30
Орехов на Запорожье разрушен на 80%, но всех детей вывезли – власти
Скриншот из deepstatemap.live

Из города Орехов Запорожской области эвакуировали всех детей, 80% домов города разрушены, но российские оккупанты продолжают обстреливать населенный пункт. 

Источник: заместитель Ореховского городского головы Светлана Мандрич в комментарии проекту Радио Свобода "Новости Приазовья"

Прямая речь Мандрич: "Из города Орехов вывезли всех детей. Сейчас у нас нет детей в городе. В селе Новопавловка остается еще 6 детей, это две семьи. Сейчас с ними проводится работа о необходимости эвакуации".

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Детали: По ее словам, сейчас в общине – это Орехов и три не оккупированных села Новопавловка, Новоданиловка и Новоандреевка – остались около 1 700 человек. В частности, в городе осталось около 1 400 человек. 

Мандрич добавила, что сейчас наибольшей угрозой являются управляемые авиабомбы, которые армия РФ ежедневно направляет на прифронтовую неоккупированную территорию Запорожской области.

"Это очень большие 500-килограммовые, 1500-килограммовые бомбы, которые имеют очень большую разрушительную силу. В городе почти 80% на сегодня разрушено или повреждено домов и частного сектора", – подытожила заместитель Ореховского городского головы.

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Темы: Запорожьевойнадети
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