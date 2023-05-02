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Успех контрнаступления будет иметь большое значение для дальнейшй поддержки партнеров – Резников

Валентина РоманенкоВторник, 2 мая 2023, 12:54
Успех контрнаступления будет иметь большое значение для дальнейшй поддержки партнеров – Резников
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ. ФОТО GETTY IMAGES

Министр обороны Алексей Резников оимечает, что успех украинского контрнаступления будет иметь большое значение для продолжения легкости поддержки со стороны партнеров.

Источник: Резников в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мои партнеры на всех встречах, в телефонных беседах и на "Рамштайне" всегда говорят одну и ту же вещь: "Мы с вами до конца, сколько бы это ни заняло времени. И концом мы видим вашу победу". Это важно.

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Безусловно, они все политики, за ними стоят парламенты, которые согласовывают или не согласовывают какие-то вещи. А за парламентами стоят избиратели. Поэтому, конечно же, им будет легче адвокатировать новые пакеты помощи Украине при наличии успешных кейсов".

Детали: По словам министра, вполне естественно, что союзники "хотят инвестировать в успех", и для для них очень важно, чтобы переданное ими оружие и помощь приводила к результату.

"Поэтому, конечно, наш успех будет иметь большое значение для продолжения такой легкости поддержки", - подчеркнул Резников.

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Темы: контрнаступлениеРезниковпомощь Украине
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