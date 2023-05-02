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Киевлянам напомнили, что посещать леса запрещено: там находят остатки боеприпасов

Ирина БалачукВторник, 2 мая 2023, 14:41
Киевлянам напомнили, что посещать леса запрещено: там находят остатки боеприпасов
Фото КАРС "Киевская служба спасения"

Киевская администрация напомнила жителям столицы о запрете на посещение лесов, поскольку там продолжают находить остатки боеприпасов.

Источник: сайт КГГА

Детали: 1 мая пять пиротехников "Киевской службы спасения" в течение дня обследовали около 0,5 га территории Святошинского лесничества и обнаружили части от боеприпасов РСЗО "Град".

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Всего в течение недели пиротехническое подразделение КАРС "Киевская служба спасения" проводило обследование территорий в Оболонском и Святошинском районах Киева, в частности в Межигорском и Святошинском лесничествах.

За 4 выезда спасатели проверили около 2 га угодий и обнаружили несколько остатков от использованных реактивных боеприпасов, в частности небоевую часть снаряда "Град".

 
Фото КАРС "Киевская служба спасения"

Департамент муниципальной безопасности КГГА напоминает, что на период действия военного положения населению запрещено посещать леса в Киеве, а также въезжать в них на транспорте.

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Специалисты призывают не ходить в зеленые зоны за пределами жилых массивов, потому что там могут оставаться взрывоопасные предметы.

Темы: КиевВоенное положение
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