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Сопротивление: Россияне готовят провокацию на северной границе Украины

Татьяна ЛозовенкоВторник, 2 мая 2023, 15:13
Сопротивление: Россияне готовят провокацию на северной границе Украины
Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины

Российские военные в Брянской и Курской областях получили форму украинских защитников и готовят провокацию на северной границе Украины.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления 

Дословно: "Россияне готовят провокации на северной границе с Украиной.

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Российские военнослужащие, которые дислоцируются в Брянской и Курской областях, получили украинскую военную форму. Об этом сообщают местные, которые сотрудничают с украинским подпольем. 

Все эти действия указывают на то, что россияне готовят провокацию под чужим флагом для мобилизации своего общества и также ввести в заблуждение мировое общество, чтобы отвлечь внимание от преступлений ВС РФ".

Детали: Как отмечает Сопротивление, не исключены террористические акты на территории РФ, или имитация захвата заложников.

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Темы: границапровокацииРосcия
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