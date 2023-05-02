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Рада признала официально: режим Путина - это рашизм

Евгений КизиловВторник, 2 мая 2023, 18:02
Рада признала официально: режим Путина - это рашизм
Getty Images

Верховная Рада на законодательном уровне признала политический режим в России "рашизмом" и осудила его.

Источник: сайт ВР

Детали: Соответствующий проект постановления №9101 на заседании во вторник поддержал 281 народный депутат.

Постановление принято в качестве заявления и звучит так: "Заявление Верховной Рады Украины "Об определении существующего в Российской Федерации политического режима как рашизма и осуждении его идеологических основ и общественных практик как тоталитарных и человеконенавистнических".

Заявление адресовано Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств с призывом поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма.

Инициаторы постановления считают, что оно "позволит определить формы агрессии и будет побуждать осуждение государствами мира политики РФ, которая приводит к совершению военных преступлений и геноцида украинского народа".

Также заявление должно помочь сформировать единый подход международных институтов к определению российской политики.

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Дословно в пояснительной записке к заявлению: "Обоснование необходимости принятия постановления: Жестокая, неспровоцированная война Российской Федерации против Украины раскрыла всему миру реальную сущность политического режима В. Путина, как неоимперской, тоталитарной диктатуры, которая наследует худшие практики прошлого и воплощает идеи фашизма и национал-социализма в современной версии российского фашизма (рашизма)".

Темы: Верховная РадаРосcиямир
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