Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Возле Бахмута и Марьинки горячо, отбито более 20 атак, оккупантам не удается прорвать оборону - Генштаб

Станислав ПогориловВторник, 2 мая 2023, 18:40
Возле Бахмута и Марьинки горячо, отбито более 20 атак, оккупантам не удается прорвать оборону - Генштаб
Фото: Getty Images

Оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки было отражено более 20 атак захватчиков. Ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, защитники держат оборону.

Источник: пресс-служба Генштаба

Детали: Сегодня противник нанес 3 ракетных, 30 авиационных ударов и совершил около 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На территории республики Беларусь и в дальнейшем находятся определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Гасичевка, Елино, Блешня, Карповичи, Тимоновичи, Леоновка, Муравьи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Уралово, Середина-Буда, Кучеровка, Ровно, Ворожба, Волфино, Николаевка, Мирополье Сумской области, а также Ветеринарное, Ольховка, Гатище, Волчанск, Потихоново на Харьковщине.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Лиман Первый, Купянск, Кисловка, Крохмальное, Берестовое Харьковской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении южнее Дибровы. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка Луганской области, Белогоровка, Верхнекаменское, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток, противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Хромовое, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Предтечино, Дилиевка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Карловка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новоукраинка и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В то же время, в течение суток совершил обстрелы более 30 населенных пунктов, граничащих с линией боевого соприкосновения. Среди них - Времовка, Новоселка Донецкой области; Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Львовское, Ивановка, Никольское, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

На временно занятых территориях Украины продолжаются случаи насильственного похищения проукраинского гражданского населения, а также обустройство новых застенков для его содержания. В частности, один из таких застенков российские террористы обустроили в отделе полиции временно захваченной Чаплинки Херсонской области. Там в настоящее время незаконно удерживают до десяти гражданских лиц, среди которых есть несовершеннолетние. Людей российские оккупанты держат в жестких, нечеловеческих условиях, применяют к ним пытки. Есть случаи, когда похищенных российские террористы закатывали до смерти.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками было сбито три вражеских БпЛА различных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, двенадцать районов сосредоточения живой силы, четыре склада боеприпасов, одно средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.

Темы: войнаВооруженные силыУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW

США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN

В колонии Беларуси умер блогер, осужденный за смайлик на карикатуру на Лукашенко

Президент Словакии анонсировала "правительство экспертов", которое возглавит банкир Людовит Одор

Миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем после инцидента с российским Су-35

Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

Все новости...
война
Спикер парламента Португалии впервые в Украине с начала полномасштабной войны
Россияне во время обстрела Урожайного ранили подростка
Рада попросила ЕС и ВТО о новых санкциях против РФ и Беларуси: в списке рыба и древесина
Последние новости
06:41
Силы обороны отбили 55 вражеских атак – сводка
06:22
Украинские защитники уничтожили ночью 35 "Шахедов"
05:28
Медведев намекнул, что подозреваемые в покушении на Прилепина могут умереть в заключении
04:50
РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW
03:50
обновлено от 23:35В Украине объявляли воздушную тревогу: в Одессе прогремел взрыв, в Киеве и области работала ПВО
03:20
обновлено от 02:25Атака беспилотников на Киев: есть пострадавшие и разрушения
02:58
фотоВ Одесской области в результате попадания вражеских ракет вспыхнули пожары
01:40
Киссинджер прогнозирует до конца года "реальные переговоры" между Украиной и РФ
00:55
Россияне отбирают катера у жителей оккупированной Херсонщины – ЦНС
00:16
Сумщина: россияне за сутки 16 раз обстреляли приграничье
Все новости...
Реклама: