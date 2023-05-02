Возле Бахмута и Марьинки горячо, отбито более 20 атак, оккупантам не удается прорвать оборону - Генштаб

Оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки было отражено более 20 атак захватчиков. Ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, защитники держат оборону.

Источник: пресс-служба Генштаба

Детали: Сегодня противник нанес 3 ракетных, 30 авиационных ударов и совершил около 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На территории республики Беларусь и в дальнейшем находятся определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Гасичевка, Елино, Блешня, Карповичи, Тимоновичи, Леоновка, Муравьи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Уралово, Середина-Буда, Кучеровка, Ровно, Ворожба, Волфино, Николаевка, Мирополье Сумской области, а также Ветеринарное, Ольховка, Гатище, Волчанск, Потихоново на Харьковщине.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Лиман Первый, Купянск, Кисловка, Крохмальное, Берестовое Харьковской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении южнее Дибровы. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка Луганской области, Белогоровка, Верхнекаменское, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток, противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Хромовое, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Предтечино, Дилиевка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Карловка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новоукраинка и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В то же время, в течение суток совершил обстрелы более 30 населенных пунктов, граничащих с линией боевого соприкосновения. Среди них - Времовка, Новоселка Донецкой области; Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Львовское, Ивановка, Никольское, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

На временно занятых территориях Украины продолжаются случаи насильственного похищения проукраинского гражданского населения, а также обустройство новых застенков для его содержания. В частности, один из таких застенков российские террористы обустроили в отделе полиции временно захваченной Чаплинки Херсонской области. Там в настоящее время незаконно удерживают до десяти гражданских лиц, среди которых есть несовершеннолетние. Людей российские оккупанты держат в жестких, нечеловеческих условиях, применяют к ним пытки. Есть случаи, когда похищенных российские террористы закатывали до смерти.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками было сбито три вражеских БпЛА различных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, двенадцать районов сосредоточения живой силы, четыре склада боеприпасов, одно средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.