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В Запорожье и Днепре прогремели взрывы – СМИ

"Украинская правда"Среда, 3 мая 2023, 01:45
В Запорожье и Днепре прогремели взрывы – СМИ
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

В городах Запорожье и Днепр прогремели взрывы.

Источник: "Суспільне" в Telegram, председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram

Детали: О взрывах в Запорожье издание сообщило 01:25.

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Сейчас в области и городе продолжается воздушная тревога.

Председатель Запорожской ОВА призвал граждан сохранять информационную тишину, не распространять фото- и видеоматериалы и не помогать врагу корректировать огонь.

"Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины", – подчеркнул глава ОВА.

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В 01:33 "Суспільне" сообщило, что звуки взрывов также были слышны в Днепре.

Дополнено в 01:45. По информации председателя Общественного совета при Одесской ОВА Сергея Братчука, в Днепре отработала система ПВО, а в Запорожье, предварительно, есть попадания ракет С-300.

Темы: Запорожьевзрыв
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