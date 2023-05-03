Военные корабли РФ бывали вблизи мест взрывов на "Северных потоках" перед инцидентом – СМИ

Совместное расследование журналистов из Северной Европы утверждает, что российские корабли по крайней мере трижды бывали в районах взрывов на ветках российского газопровода "Северный поток", а один из них – за пять дней до инцидента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в исследовании датского вещателя DR, норвежского NRK, шведского SVT и финского Yle.

Российские суда двигались в районе с выключенными устройствами идентификации, но через информацию из радиокоммуникаций, которыми суда обменивались со своими военными базами, и спутниковых снимков, проанализированных вместе с компанией KSAT, журналисты смогли точнее установить их движение.

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В июне 2022 года российские суда, потенциально способные проводить подводные операции, наведывались к газопроводам по меньшей мере дважды, а последний случай произошел менее чем за неделю до взрывов. В одном случае судно оставалось в районе трубопровода почти целые сутки.

Первое судно, зафиксированное возле "Северных потоков" утром 7 июня, вышло с морской базы в Калининграде и прибыло в район, расположенный к юго-востоку от Карлскруны и к востоку от Борнхольма. Корабль несколько часов находился именно в том месте, где на глубине 80 метров проходят ветви "Северных потоков". Название этого судна не упоминают. На основе информации от датских органов власти, три из четырех взрывов на газопроводах впоследствии произошли именно здесь.

Второе судно – 86-метровый "Сибиряков" – пришло в этот район 14 июня. Корабль находился очень рядом или практически над трубопроводами, иногда двигаясь на очень низкой скорости. Спутниковые снимки позволяют предполагать, что судно было в паре сотен метров от места одного из взрывов. В дополнение, на снимках видно еще одно судно, которое явно тоже двигалось с выключенным устройством идентификации, но точно установить его не удалось.

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Снимки свидетельствуют, что эти оба корабля находились на расстоянии от нескольких сотен метров до нескольких километров от мест одного из будущих взрывов.

Тогда в Балтийском море проходили также учения НАТО BALTOPS 22, однако после просмотра доступных данных о передвижении журналисты не обнаружили каких-либо подразделений, которые были бы достаточно близко к этому району, чтобы видеть "Сибирякова" и другой "корабль-призрак".

Третье зафиксированное судно, которое побывало возле трубопроводов 21 сентября – 49-метровый буксир Балтийского флота SB-123. Немецкий портал T-Online уже упоминал этот буксир как такой, который потенциально мог быть причастен к инцидентам.

SB-123 выключил транспондер на полпути из базы в Калининграде в район пролегания "Северных потоков". На основании информации из перехваченных радиокоммуникаций журналисты предполагают, что буксир находился в том районе примерно с 20:00 21 сентября до 14:00 22 сентября.

Шведский прокурор Матс Линквист, главный ответственный за расследование диверсии на газопроводе, говорит, что следствие имеет очень подробные данные о движении судов в этом районе, даже "судов-призраков", но на этом этапе он не может ничего комментировать.

Недавно датские СМИ получили от военных источников данные, что вблизи "Северных потоков" за четыре дня до взрывов было также российское SS-750.

С полученными данными журналисты обратились в российское посольство в Копенгагене, но там отказались комментировать.

Напомним, в марте в западных СМИ в марте появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Президент Украины Владимир Зеленский на это заявил, что Украина не причастна к взрывам и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.

Журналисты этих же вещателей недавно опубликовали другое расследование – о том, что российские военные суда и гражданские "корабли-призраки" в Балтийском и Северном морях вероятно собирают данные для диверсий против ветровых электростанций, газопроводов и кабелей связи.