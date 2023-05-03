В США опасаются, что украинское контрнаступление обернется кровавой бойней – WP

В Белом доме прогнозируют, что ожидаемое контрнаступление украинских войск превратится в "кровавую бойню".

Источник: The Washington Post со ссылкой на собеседников в правительстве

Детали: Согласно оценкам, обнародованным Белым домом на этой неделе, количество убитых и раненых российских военных в Украине резко возросло за последние месяцы: только с декабря около 20 тысяч россиян погибли в боях, еще 80 тысяч были ранены.

Многие из этих жертв, как предполагают американские чиновники, произошли в Бахмуте. Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби говорит, что почти половина из тех 20 тысяч погибших россиян - это боевики "ЧВК Вагнер", в частности, завербованные на фронт осужденные.

Как считают в США, такие ожесточенные боевые действия свидетельствует о том, что кровавая бойня может стать еще более кровавой после начала контрнаступления Киева с целью отвоевания оккупированных территорий.

Полученная изданием в конце февраля утечка разведданных показала, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в боях погибло 42,5 тысяч военных россиян и до 17 тысяч украинцев.

Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли, который внимательно следит за конфликтом, говорит, что российские войска понесли значительные потери во время зимнего наступления в Угледаре, Кременной, Марьинке и других местах. "Когда вы атакуете, вы, как правило, несете больше потерь", - отметил Ли.

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Учитывая это, он предполагает, что украинское контрнаступление может столкнуться с подобными препятствиями и привести к увеличению количества жертв среди украинских военнослужащих.