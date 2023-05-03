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ФСБ заявила о захвате "агентов Буданова", которые якобы "планировали теракты" в Крыму 

Елена РощинаСреда, 3 мая 2023, 11:22
ФСБ заявила о захвате агентов Буданова, которые якобы планировали теракты в Крыму 
ФСБ заявила о задержании Виктора Подвального (Сократа), скриншот из видео

Федеральная служба безопасности России заявила 3 мая, что раскрыла "агентов" Главного управления разведки Минобороны Украины, которые якобы планировали серию терактов в Крыму, а также разоблачила схему доставки взрывчатых веществ из Болгарии в Россию.

Источник: РИА Новости

Детали: Как утверждают в российской спецслужбе, которая специализируется на терактах, среди целей были марионеточный "глава Крыма" Сергей Аксенов, "спикер" крымского парламента Владимир Константинов, "мэр Ялты" Янина Павленко, транспортная инфраструктура аннексированного полуострова.

В качестве непосредственного организатора терактов назван заместитель начальника Офиса президента Украины Роман Машовец.

ФСБ утверждает, что по "делу о подготовке терактов в Крыму" задержаны члены "украинской агентурной группы", граждане России и Украины: Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский.

ФСБ обнародовала видео с задержанием мужчины, который назвался Виктором Подвальным 1967 года рождения и рассказал, что его псевдоним – "Сократ", что его "завербовал" в польском Кракове в июне 2022 года Роман Машовец, сотрудник военной разведки, "близкий друг Буданова".

ФСБ также отрапортовала о задержании "гражданина Украины и Болгарии Петранова": он якобы причастен к доставке средств поражения в Россию.

У задержанных обнаружены 5 готовых к применению бомб, электродетонаторы, радиоуправляемые механизмы, трекеры для слежки. 

Кроме того, сообщает ФСБ, "вскрыт организованный украинскими спецслужбами канал контрабандных поставок взрывчатых веществ из Болгарии, проходивший через Турцию и Грузию". Бомбы "камуфлировали" под электроплиты, отметили в ФСБ.

Организацией контрабанды электроплит с компонентами взрывчатых веществ из Болгарии в Россию, по заявлению ФСБ, занималась гражданка Украины Марина Матущак.

В спецслужбе РФ утверждают, что после доставки электроплит на территорию России их переправляли к "местам подготовки терактов" через транспортные компании СДЭК и "Возовоз", а их отправкой занимались граждане России, которые имели коммерческие проекты с болгарской фирмой Матущак и якобы были использованы "в темную". 

Марина Матущак, Виктор Подвальный, которых якобы разоблачила ФСБ
Марина Матущак, Виктор Подвальный, которых якобы разоблачила ФСБ
Коллаж

Так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что ФСБ "предотвратила покушение на руководство Республики Крым и объекты инфраструктуры". По его словам, покушения "готовила та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе" Крыма, а "заказчики преступления находятся в Киеве".

Темы: ФСБКрымразведкаБолгария
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