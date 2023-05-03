ФСБ заявила о захвате "агентов Буданова", которые якобы "планировали теракты" в Крыму 

Федеральная служба безопасности России заявила 3 мая, что раскрыла "агентов" Главного управления разведки Минобороны Украины, которые якобы планировали серию терактов в Крыму, а также разоблачила схему доставки взрывчатых веществ из Болгарии в Россию.

Источник: РИА Новости

Детали: Как утверждают в российской спецслужбе, которая специализируется на терактах, среди целей были марионеточный "глава Крыма" Сергей Аксенов, "спикер" крымского парламента Владимир Константинов, "мэр Ялты" Янина Павленко, транспортная инфраструктура аннексированного полуострова.

Реклама:

В качестве непосредственного организатора терактов назван заместитель начальника Офиса президента Украины Роман Машовец.

ФСБ утверждает, что по "делу о подготовке терактов в Крыму" задержаны члены "украинской агентурной группы", граждане России и Украины: Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский.

ФСБ обнародовала видео с задержанием мужчины, который назвался Виктором Подвальным 1967 года рождения и рассказал, что его псевдоним – "Сократ", что его "завербовал" в польском Кракове в июне 2022 года Роман Машовец, сотрудник военной разведки, "близкий друг Буданова".

ВИДЕО ДНЯ

ФСБ заявила про зрив підготовки “терактів” у Криму і оприлюднила відео з нібито затриманням “агента ГУР” – чоловік назвався Віктором Подвальним із псевдонімом "Сократ". Він розповів, що його торік виманив у Краків і завербував чиновник ОПУ, "друг Буданова" Роман Машовець. pic.twitter.com/dioFpWNNIX — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 3, 2023

ФСБ также отрапортовала о задержании "гражданина Украины и Болгарии Петранова": он якобы причастен к доставке средств поражения в Россию.

У задержанных обнаружены 5 готовых к применению бомб, электродетонаторы, радиоуправляемые механизмы, трекеры для слежки.

Кроме того, сообщает ФСБ, "вскрыт организованный украинскими спецслужбами канал контрабандных поставок взрывчатых веществ из Болгарии, проходивший через Турцию и Грузию". Бомбы "камуфлировали" под электроплиты, отметили в ФСБ.

Организацией контрабанды электроплит с компонентами взрывчатых веществ из Болгарии в Россию, по заявлению ФСБ, занималась гражданка Украины Марина Матущак.

В спецслужбе РФ утверждают, что после доставки электроплит на территорию России их переправляли к "местам подготовки терактов" через транспортные компании СДЭК и "Возовоз", а их отправкой занимались граждане России, которые имели коммерческие проекты с болгарской фирмой Матущак и якобы были использованы "в темную".

Марина Матущак, Виктор Подвальный, которых якобы разоблачила ФСБ Коллаж

Так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что ФСБ "предотвратила покушение на руководство Республики Крым и объекты инфраструктуры". По его словам, покушения "готовила та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе" Крыма, а "заказчики преступления находятся в Киеве".