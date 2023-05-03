ГБР взялось за начальника одесского военкомата, который за взятки освобождал от призыва

Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений начальника одесского военкомата Евгения Борисова во время призыва военнообязанных.

Источник: ГБР в Telegram

Детали: Сообщается, что начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки за вознаграждение давал указания подчиненным не мобилизовать тех или иных лиц.

Реклама:

Бюро имя чиновника не называет, но по данным Подольской райгосадминистрации в области, речь идет о полковнике Евгении Борисове.

Против него возбудили уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Начальник сейчас отстранен от выполнения своих служебных полномочий.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, ГБР проверяет информацию в СМИ относительно несоответствующих заработку доходов семьи чиновника.

Ранее в СМИ появилась информация, что Борисов приобрел для своей матери-пенсионерки виллу в Испании почти за 4 миллиона евро, там же на свою жену оформил офис стоимостью до 2 млн евро.