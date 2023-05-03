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ГБР взялось за начальника одесского военкомата, который за взятки освобождал от призыва

Евгений КизиловСреда, 3 мая 2023, 11:28
ГБР взялось за начальника одесского военкомата, который за взятки освобождал от призыва
евгений борисов, фото АрміяInform

Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений начальника одесского военкомата Евгения Борисова во время призыва военнообязанных.

Источник: ГБР в Telegram

Детали: Сообщается, что начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки за вознаграждение давал указания подчиненным не мобилизовать тех или иных лиц.

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Бюро имя чиновника не называет, но по данным Подольской райгосадминистрации в области, речь идет о полковнике Евгении Борисове.

Против него возбудили уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Начальник сейчас отстранен от выполнения своих служебных полномочий.

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Кроме того, ГБР проверяет информацию в СМИ относительно несоответствующих заработку доходов семьи чиновника.

Ранее в СМИ появилась информация, что Борисов приобрел для своей матери-пенсионерки виллу в Испании почти за 4 миллиона евро, там же на свою жену оформил офис стоимостью до 2 млн евро.

Темы: ОдессаВооруженные силыпризывГБР
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