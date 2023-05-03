Россияне обстреляли единственный работающий гипермаркет Херсона: трое погибших

Российские оккупанты обстреляли единственный работающий гипермаркет Херсона - три человека погибли, пятеро получили ранения.

Источник: МВД, министр внутренних дел Игорь Клименко

Детали: В среду около 11.00 российские оккупанты нанесли удар по единственному работающему гипермаркету Херсона.

Глава МВД сообщил, что по состоянию на сейчас известно о трех погибших, пятеро раненых.

Прямая речь Клименко: "Это работники и посетители заведения. Все оперативные службы на месте. Оказывают помощь людям. С российскими убийцами нельзя договариваться. Их нужно привлечь к ответственности. Или уничтожить".