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Россияне обстреляли единственный работающий гипермаркет Херсона: трое погибших

Алена МазуренкоСреда, 3 мая 2023, 12:04
Россияне обстреляли единственный работающий гипермаркет Херсона: трое погибших
фото МВД

Российские оккупанты обстреляли единственный работающий гипермаркет Херсона - три человека погибли, пятеро получили ранения.

Источник: МВД, министр внутренних дел Игорь Клименко

Детали: В среду около 11.00 российские оккупанты нанесли удар по единственному работающему гипермаркету Херсона.

Глава МВД сообщил, что по состоянию на сейчас известно о трех погибших, пятеро раненых.

Прямая речь Клименко: "Это работники и посетители заведения. Все оперативные службы на месте. Оказывают помощь людям. С российскими убийцами нельзя договариваться. Их нужно привлечь к ответственности. Или уничтожить".

Темы: ХерсонобстрелвойнаРосcия
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