Зеленский неожиданно приехал в Финляндию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Финляндию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Около полудня 3 мая офис президента Финляндии разместил объявление о визите Владимира Зеленского, а общественный вещатель Yle анонсировал трансляцию из-под президентского дворца в Хельсинки на 12 часов – в одном часовом поясе с Киевом. Позже уточнили, что трансляция начнется в 13.00.

В 13:00 должна состояться совместная пресс-конференция президента Финляндии Саули Ниинистё и Владимира Зеленского.

В коммюнике от офиса президента Финляндии отмечают, что на встрече они обсудят поддержку Украины в обороне от российской агрессии, двусторонние отношения и текущую геополитическую ситуацию.

На рабочем обеде будут присутствовать также премьер Санна Марин и министр иностранных дел Пекка Хаависто. Также Зеленский встретится со спикером парламента Петтери Орпо – вероятным следующим премьером Финляндии.

После обеда президенты примут участие в Нордично-украинском саммите лидеров, где будут также премьер Швеции Ульф Кристерссон, премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре, премьер Дании Метте Фредериксен и премьер Исландии Катрин Якобсдоттир.

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На встрече будут говорить о текущей военной ситуации, поддержке Украины северными союзниками, перспективах европейской и евроатлантической интеграции Украины, реализации украинской инициативы по обеспечению справедливого мира (очевидно, речь идет о так называемой "формуле мира", предложенной Киевом). Кроме того, состоятся двусторонние встречи Зеленского с лидерами североевропейских государств.

После саммита также будет совместная пресс-конференция лидеров.

Напомним, президент Финляндии приезжал в Киев в январе 2023 года.