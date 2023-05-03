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Обстрел россиян унес жизни трех энергетиков на Херсонщине – ОГА

Евгений КизиловСреда, 3 мая 2023, 14:05
Обстрел россиян унес жизни трех энергетиков на Херсонщине – ОГА
Getty Images

В среду днем российские войска обстреляли из РСЗО Степановку Херсонской области. В результате атаки прямо во время ремонтных работ погибли трое сотрудников облэнерго.

Источник: председатель Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "В обед российская армия атаковала Степановку. К сожалению, погибли три человека - двое на месте обстрела, еще один в карете "скорой". Погибшие - это работники облэнерго, которые выполняли аварийно-восстановительные работы".

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Детали: По его словам, стреляли из реактивных систем залпового огня.

Кроме того, россияне обстреляли Михайловку, Гавриловку и Тягинку, повредив жилье местных жителей. Пострадавших нет.

А вот из-за обстрела Токаревки погиб 47-летний мужчина. Это произошло во дворе его собственного дома.

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Прокудин добавил, что за последние две недели наблюдается заметное увеличение обстрелов региона со стороны РФ, особенно управляемыми авиабомбами.

Темы: Херсонская областьобстрелжертвыэнергетика
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