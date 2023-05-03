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У Путина заявили, что Украина атаковала Кремль

Евгений КизиловСреда, 3 мая 2023, 14:41
У Путина заявили, что Украина атаковала Кремль
скриншот из видео, как над кремлем поднимается дым

В пресс-службе Кремля заявили, что украинские беспилотники "пытались нанести удар" оп кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.

Источник: пропагандистское издание "РИА Новости"

Дословно: "Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента, сообщил Кремль. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль".

Детали: Пропагандисты пишут, что Путин не пострадал, других пострадавших и материального ущерба тоже нет.

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Пєсков заявил, что Путина не было в Кремле в момент атаки. По его словам, президент РФ в среду работает в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Также они утверждают, что "в результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы (летательные) аппараты были выведены из строя".

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В Кремле также отметили, что "российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным".

Атаку Кремль назвал "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента России".

Издание "Медиазона" опубликовало видео атаки, которое выложили жители районов Якиманка-Замоскворечье. В телеграм-канале района сообщается, что местные жители слышали в районе Кремля "хлопок", который "по силе был похож на раскат грома". Кроме того, они видели в небе искры. После "хлопка" у Кремлевской стены заметили людей с фонарями.

Темы: ПутинобстрелРосcияУкраина
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