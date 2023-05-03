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Украина получит самолеты после успешных наступательных действий – Зеленский

Среда, 3 мая 2023, 15:23

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен в том, что западные союзники передадут украинским Вооруженным силам самолеты.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Хельсинки, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, союзники передают определенное оружие после успешных действий украинских военных на поле боя.

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"Почему я верю, что у нас будут самолеты? Потому что скоро у нас будут наступательные действия. И после них, я уверен, нам дадут самолеты", – отметил украинский президент.

В свою очередь Ниинистё пояснил, что Финляндия не сможет передать Украине свои истребители Hornet, пока не получит замену.

В среду, 3 мая, Владимир Зеленский прибыл с неожиданным визитом в Финляндию для участия в саммите лидеров Нордических стран и Украины и ряда двусторонних встреч.

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Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что рано или поздно западные союзники примут решение о предоставлении Украине западных истребителей F-16, как это было с другими видами вооружения.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что западные партнеры до сих пор не передали на вооружение Украины современные самолеты из-за собственного прагматизма.

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Темы: Зеленскийавиа
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