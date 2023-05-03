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В Херсоне и области погибли 17 человек в результате обстрелов

Татьяна Лозовенко, Ирина БалачукСреда, 3 мая 2023, 19:11
В Херсоне и области погибли 17 человек в результате обстрелов
Фото: облпрокуратура

В результате обстрелов Херсона и области 3 мая погибли 17 человек, 45 – получили ранения, среди них 2 детей.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора, пресс-служба Херсонской обласной прокуратуры, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь Мрочко: "Страшные новости для Херсонской общины! От действий рашистов-нелюдей в настоящее время погибло 17 человек, 45 ранены, из которых 2 детишек".

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Детали: В частности, днем между селами Степановка и Музыковка под вражеским обстрелом оказалась бригада энергетиков. Они чинили электросети после очередных атак армии РФ. От полученных травм трое работников энергетического предприятия погибли. Также утром от обстрела Дарьевской громады области погиб мужчина.

Обстрелы продолжаются.

Дополнено: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в 17:59, что только что из-за вражеских обстрелов пострадали еще пятеро мирных херсонцев – один человек погиб, четыре – ранены.

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Что этому предшествовало:

  • Около 11:00 среды российские оккупанты обстреляли единственный работающий гипермаркет Херсона - три человека погибли, пятеро получили ранения.
  • Также в среду днем российские войска обстреляли из РСЗО Степановку Херсонской области. В результате атаки прямо во время ремонтных работ погибли трое сотрудников облэнерго.

Темы: ХерсонХерсонская областьжертвывоенные преступления
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