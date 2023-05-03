В Херсоне и области погибли 17 человек в результате обстрелов

В результате обстрелов Херсона и области 3 мая погибли 17 человек, 45 – получили ранения, среди них 2 детей.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора, пресс-служба Херсонской обласной прокуратуры, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь Мрочко: "Страшные новости для Херсонской общины! От действий рашистов-нелюдей в настоящее время погибло 17 человек, 45 ранены, из которых 2 детишек".

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Детали: В частности, днем между селами Степановка и Музыковка под вражеским обстрелом оказалась бригада энергетиков. Они чинили электросети после очередных атак армии РФ. От полученных травм трое работников энергетического предприятия погибли. Также утром от обстрела Дарьевской громады области погиб мужчина.

Обстрелы продолжаются.

Дополнено: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в 17:59, что только что из-за вражеских обстрелов пострадали еще пятеро мирных херсонцев – один человек погиб, четыре – ранены.

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