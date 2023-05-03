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ЕС после недель споров согласовал схему совместной закупки боеприпасов для Украины на 1 млрд евро

"Европейская правда"Среда, 3 мая 2023, 18:19

Послы Европейского Союза в среду согласовали схему совместной закупки боеприпасов для Украины после недель споров, которые глубоко разочаровывали украинских чиновников.

О договоренности сообщило председательство Швеции в Совете ЕС, пишет "Европейская правда".

Послы стран-членов ЕС одобрили соглашение на встрече в Брюсселе, положив конец спору об условиях заключения контрактов.

"Послы ЕС приняли решение о предоставлении помощи в рамках Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных сил Украины в размере 1 млрд евро для совместной закупки боеприпасов и ракет", – заявило председательство Швеции в Совете ЕС в Twitter.

Детали соглашения, которого удалось достичь представителям ЕС, пока публично не известны.

Схема совместных закупок является частью более широкого плана ЕС передать 1 миллион артиллерийских снарядов и ракет Украине в течение следующих 12 месяцев.

Министры иностранных дел ЕС одобрили общий план в марте, но схема закупок зашла в тупик, поскольку правительства спорили об условиях контрактов.

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Страны ЕС согласились ограничить схему компаниями из ЕС и Норвегии, которая имеет тесные экономические связи с Евросоюзом. Но, по словам источников, Франция настаивала на том, чтобы само производство боеприпасов происходило в Европе.

Такая позиция разочаровала других членов ЕС, включая восточные и балтийские страны, Германию и Нидерланды. Немецкий оборонпром, например, импортирует некоторые необходимые компоненты из Британии, которая уже не член ЕС, и в случае одобрения подхода Франции эти компании не могли бы претендовать на контракт.

Напомним, некоторые чиновники предполагали ранее, что этого соглашения достигнут еще в середине апреля, но эти надежды оказались напрасными.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование тем, что реализация этого важного решения ЕС тормозится.

Темы: Европа
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