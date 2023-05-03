Медведев призвал ликвидировать Зеленского

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев призвал к "физическому устранению" президента Украины Владимира Зеленского и его окружения.

Источник: Медведев в Telegram

Детали: Так марионетка Путина прокомментировал события возле Кремля, который, по версии российских властей, был атакован украинским дроном.

Прямая речь: "После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции".

Напомним: Медведев известен своими одиозными высказываниями насчет войны в Украине и политической ситуации в целом.