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Медведев призвал ликвидировать Зеленского

Валентина РоманенкоСреда, 3 мая 2023, 20:09
Медведев призвал ликвидировать Зеленского
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев призвал к "физическому устранению" президента Украины Владимира Зеленского и его окружения.

Источник: Медведев в Telegram

Детали: Так марионетка Путина прокомментировал события возле Кремля, который, по версии российских властей, был атакован украинским дроном.

Прямая речь: "После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции".

Напомним: Медведев известен своими одиозными высказываниями насчет войны в Украине и политической ситуации в целом.

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Темы: МедведевЗеленскийвойнаРосcия
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