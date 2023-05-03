Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Над Кремлем пролетели 2 беспилотника, но доказательств причастности Украины нет – CNN

Валентина РоманенкоСреда, 3 мая 2023, 20:48
Над Кремлем пролетели 2 беспилотника, но доказательств причастности Украины нет – CNN
СКРИНШОТ С ВИДЕО, КАК НАД КРЕМЛЕМ ПОДНИМАЕТСЯ ДЫМ

Телекомпания CNN проанализировала видеозаписи атаки беспилотников на Кремль и подтвердила утверждения российских властей о полете двух дронов, но не о том, что к этому причастна Украина.

Источник: CNN, телеграм-канал Faridaily

Детали: Вот что CNN известно на данный момент о том, как разворачивались события: Видео, на котором, как оказалось, виден дым, поднимающийся от Кремля, и которое было геолоцировано CNN, появилось на одном из местных Telegram-каналов в 2:37 утра по местному времени в среду.

Первые сообщения о происшествии со ссылкой на Кремль поступили через российские государственные СМИ ТАСС и РИА около 14:33 по местному времени - примерно через 12 часов.

Вскоре после первых сообщений СМИ в социальных сетях стало широко распространяться другое видео, на котором, по-видимому, запечатлен момент взрыва беспилотника над Кремлем. На видео беспилотник летит к куполообразной крыше здания, после нечто похожее на небольшой взрыв.

На видеозаписи видно, как два человека забираются на купол с фонариками и пригибаются прямо перед моментом взрыва. Карабкающиеся люди отсутствуют на первом из этих видео, но появляются на втором, что позволяет предположить, что они реагировали на пожар, вызванный первым дроном, в то время, когда появился последующий дрон.

CNN проанализировала видеозаписи, предоставленные российским государственным каналом ТВЦ, на которых видно, что два отдельных беспилотника были запущены с разных направлений в течение нескольких минут друг от друга, судя по времени, показанному на часах близлежащей Спасской башни.

ВИДЕО ДНЯ

Первый беспилотник был замечен над Кремлем в 2:27 ночи по местному времени. Он взорвался над Сенатским дворцом, после чего на его крыше начался пожар. Второй беспилотник был зафиксирован в 2:43 ночи, его фрагменты упали на территорию Кремля.

Если первый беспилотник вызвал пожар на вершине купола, то второй - нет, вместо этого он взорвался в воздухе. 

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не упомянул об инциденте в среду во время разговора с журналистами в 12:30 по местному времени, примерно за два часа до появления сообщений в СМИ.

CNN отмечает: Кремль пока не представил вещественных доказательств, подтверждающих заявление российских властей о том, что в среду они предотвратили попытку покушения Украины на жизнь президента Владимира Путина.

Независимая российская журналистка Фарида Рустамова пишет, что в Сенатском дворце Кремля, купол которого загорелся из-за атаки дронов, находятся рабочие кабинеты Путина и его кремлевская квартира.

Прямая речь: "Сенатский дворец на кремлевском сленге обычно называют просто первым корпусом. В этом здании находится большинство рабочих помещений, которые использует Путин и его администрация…

Помните историческое заседание Совбеза перед войной? Оно состоялось в Купольном, или Екатерининском зале Сенатского дворца.

А еще в Сенатском дворце находится кремлевская квартира президента… Видимо, поэтому в официальном сообщении Кремля произошедшее названо покушением на президента".

Темы: войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW

США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN

В колонии Беларуси умер блогер, осужденный за смайлик на карикатуру на Лукашенко

Президент Словакии анонсировала "правительство экспертов", которое возглавит банкир Людовит Одор

Миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем после инцидента с российским Су-35

Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

Все новости...
война
Оккупанты дважды били по Никополю: ранена женщина, много разрушений
Кровавый след РФ: на Херсонщине уже 21 погибший и 48 раненых – Зеленский
Медведев призвал ликвидировать Зеленского
Последние новости
05:28
Медведев намекнул, что подозреваемые в покушении на Прилепина могут умереть в заключении
04:50
РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW
03:50
обновлено от 23:35В Украине объявляли воздушную тревогу: в Одессе прогремел взрыв, в Киеве и области работала ПВО
03:20
обновлено от 02:25Атака беспилотников на Киев: есть пострадавшие и разрушения
02:58
фотоВ Одесской области в результате попадания вражеских ракет вспыхнули пожары
01:40
Киссинджер прогнозирует до конца года "реальные переговоры" между Украиной и РФ
00:55
Россияне отбирают катера у жителей оккупированной Херсонщины – ЦНС
00:16
Сумщина: россияне за сутки 16 раз обстреляли приграничье
23:27
США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN
23:12
Трагедия в Умани: истории живых и погибших
Все новости...
Реклама: