Над Кремлем пролетели 2 беспилотника, но доказательств причастности Украины нет – CNN

Телекомпания CNN проанализировала видеозаписи атаки беспилотников на Кремль и подтвердила утверждения российских властей о полете двух дронов, но не о том, что к этому причастна Украина.

Источник: CNN, телеграм-канал Faridaily

Детали: Вот что CNN известно на данный момент о том, как разворачивались события: Видео, на котором, как оказалось, виден дым, поднимающийся от Кремля, и которое было геолоцировано CNN, появилось на одном из местных Telegram-каналов в 2:37 утра по местному времени в среду.

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Первые сообщения о происшествии со ссылкой на Кремль поступили через российские государственные СМИ ТАСС и РИА около 14:33 по местному времени - примерно через 12 часов.

Вскоре после первых сообщений СМИ в социальных сетях стало широко распространяться другое видео, на котором, по-видимому, запечатлен момент взрыва беспилотника над Кремлем. На видео беспилотник летит к куполообразной крыше здания, после нечто похожее на небольшой взрыв.

На видеозаписи видно, как два человека забираются на купол с фонариками и пригибаются прямо перед моментом взрыва. Карабкающиеся люди отсутствуют на первом из этих видео, но появляются на втором, что позволяет предположить, что они реагировали на пожар, вызванный первым дроном, в то время, когда появился последующий дрон.

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CNN проанализировала видеозаписи, предоставленные российским государственным каналом ТВЦ, на которых видно, что два отдельных беспилотника были запущены с разных направлений в течение нескольких минут друг от друга, судя по времени, показанному на часах близлежащей Спасской башни.

Первый беспилотник был замечен над Кремлем в 2:27 ночи по местному времени. Он взорвался над Сенатским дворцом, после чего на его крыше начался пожар. Второй беспилотник был зафиксирован в 2:43 ночи, его фрагменты упали на территорию Кремля.

Если первый беспилотник вызвал пожар на вершине купола, то второй - нет, вместо этого он взорвался в воздухе.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не упомянул об инциденте в среду во время разговора с журналистами в 12:30 по местному времени, примерно за два часа до появления сообщений в СМИ.

CNN отмечает: Кремль пока не представил вещественных доказательств, подтверждающих заявление российских властей о том, что в среду они предотвратили попытку покушения Украины на жизнь президента Владимира Путина.

Независимая российская журналистка Фарида Рустамова пишет, что в Сенатском дворце Кремля, купол которого загорелся из-за атаки дронов, находятся рабочие кабинеты Путина и его кремлевская квартира.

Прямая речь: "Сенатский дворец на кремлевском сленге обычно называют просто первым корпусом. В этом здании находится большинство рабочих помещений, которые использует Путин и его администрация…

Помните историческое заседание Совбеза перед войной? Оно состоялось в Купольном, или Екатерининском зале Сенатского дворца.

А еще в Сенатском дворце находится кремлевская квартира президента… Видимо, поэтому в официальном сообщении Кремля произошедшее названо покушением на президента".