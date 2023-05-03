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Кровавый след РФ: на Херсонщине уже 21 погибший и 48 раненых – Зеленский

Валентина РоманенкоСреда, 3 мая 2023, 21:14
Кровавый след РФ: на Херсонщине уже 21 погибший и 48 раненых – Зеленский

В результате постоянных российских обстрелов Херсона и области 3 мая погиб 21 человек, 48 получили ранения.

Источник: президент Владимир Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Мир должен это видеть и знать.

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Железнодорожный вокзал и переезд, дом, строительный магазин, продуктовый супермаркет, автозаправка - знаете, что объединяет эти места? Кровавый след, который оставляет Россия своими снарядами, убивая мирных людей в Херсоне и на Херсонщине.

По состоянию на сейчас - 21 погибший человек! 48 раненых! Все гражданские! За один неполный день! В одной области! Мои соболезнования семьям и близким погибших.

 
 
 
 

Мы никогда не простим виновных. Победим страну-зло и заставим всех виновных ответить!".

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Темы: ХерсонХерсонская областьвойна
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